"Буду болеть за каждого из вас": Пеле из больницы подбодрил сборную Бразилии перед матчем против Южной Кореи

Трёхкратный чемпион мира по футболу Пеле, который сейчас находится в больнице, обратился к игрокам сборной Бразилии перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против Южной Кореи. Игра состоится сегодня, 5 декабря, в 22:00 по московскому времени.

"В 1958 году я шёл по улице и думал, как сдержать обещание, данное отцу. Я знаю, что сегодня многие дали подобные обещания и отправляются в путь за своим первым золотом мирового чемпионата. Я буду смотреть игру в больнице и буду болеть за каждого из вас", — написал легендарный футболист в Twitter.