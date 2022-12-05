"Буду болеть за каждого из вас": Пеле из больницы подбодрил сборную Бразилии перед матчем против Южной Кореи
Пеле из больницы подбодрил игроков сборной Бразилии перед матчем против Южной Кореи
Пеле. Обложка © Twitter / Pele
Трёхкратный чемпион мира по футболу Пеле, который сейчас находится в больнице, обратился к игрокам сборной Бразилии перед матчем 1/8 финала чемпионата мира против Южной Кореи. Игра состоится сегодня, 5 декабря, в 22:00 по московскому времени.
"В 1958 году я шёл по улице и думал, как сдержать обещание, данное отцу. Я знаю, что сегодня многие дали подобные обещания и отправляются в путь за своим первым золотом мирового чемпионата. Я буду смотреть игру в больнице и буду болеть за каждого из вас", — написал легендарный футболист в Twitter.
Пеле (настоящее имя — Эдсон Арантис ду Насименту) является единственным футболистом за всю историю, выигравшим три чемпионата мира (в 1958, 1962 и 1970 годах). В 92 матчах за сборную Бразилии он забил 77 мячей. В октябре легенде мирового футбола исполнилось 82 года.
Как писал Лайф, ранее появились сообщения, что организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию. На башне в Катаре вывели огромное изображение с пожеланием здоровья футболисту. Вскоре врачи рассказали о состоянии Пеле. По их словам, он хорошо реагирует на новый этап лечения.