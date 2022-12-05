МО: ВС РФ нанесли массированный удар по Украине, уничтожив 17 военных целей
Российские войска нанесли массированный удар по Украине, в результате которого было поражено 17 объектов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Сегодня около 15:00 часов (мск) по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесён массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, успешные удары нарушили переброску резервов ВСУ и иностранных вооружений по железной дороге, добавил Конашенков.
Ранее Лайф писал о том, что российские военнослужащие уничтожили две станции контрбатарейной борьбы производства США в ДНР, а также склад с боеприпасами ВСУ в Запорожской области.
Специальная военная операция на Украине
ТАСС / Станислав Красильников