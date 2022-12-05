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5 декабря, 17:15

МО: ВС РФ нанесли массированный удар по Украине, уничтожив 17 военных целей

Российские войска нанесли массированный удар по Украине, в результате которого было поражено 17 объектов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня около 15:00 часов (мск) по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесён массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, успешные удары нарушили переброску резервов ВСУ и иностранных вооружений по железной дороге, добавил Конашенков.

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Ранее Лайф писал о том, что российские военнослужащие уничтожили две станции контрбатарейной борьбы производства США в ДНР, а также склад с боеприпасами ВСУ в Запорожской области.

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ТАСС / Станислав Красильников

Наталья Исакова

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