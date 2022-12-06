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6 декабря, 20:01

Песков: Западные спецслужбы всегда агрессивно работали против России

Российским контрразведчикам всегда приходилось много работать, ведь западные спецслужбы и раньше агрессивно действовали против нашей страны и продолжают это делать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У них всегда было много работы, полно", — сказал журналистам представитель Кремля, отвечая на вопрос, стало ли больше задач у российских разведчиков с началом военной спецоперации на Украине.

По словам Пескова, "разведка, контрразведка — одни из самых древних профессий, как и журналисты". Он также подчеркнул, что западные спецслужбы никогда не оставляли Россию в покое и всегда работали достаточно агрессивно. Пресс-секретарь президента заявил, что и нынешная работа иностранных спецслужб против Москвы ни для кого не секрет.

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Ранее Дмитрий Песков высказался о перспективах хода спецоперации на Украине. По его словам, РФ достигнет всех поставленных перед ней целей.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Иван Косицын

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