Песков: Западные спецслужбы всегда агрессивно работали против России

Российским контрразведчикам всегда приходилось много работать, ведь западные спецслужбы и раньше агрессивно действовали против нашей страны и продолжают это делать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У них всегда было много работы, полно", — сказал журналистам представитель Кремля, отвечая на вопрос, стало ли больше задач у российских разведчиков с началом военной спецоперации на Украине.

По словам Пескова, "разведка, контрразведка — одни из самых древних профессий, как и журналисты". Он также подчеркнул, что западные спецслужбы никогда не оставляли Россию в покое и всегда работали достаточно агрессивно. Пресс-секретарь президента заявил, что и нынешная работа иностранных спецслужб против Москвы ни для кого не секрет.