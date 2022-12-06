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6 декабря, 19:51

Песков заявил об отсутствии стоп-листа во время общения Путина с членами СПЧ

Никакого стоп-листа по вопросам президенту России Владимиру Путину от участников заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) быть не может. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Никакого стоп-листа не может быть. Люди там волевые, проявили себя в своих областях, которые не будут смотреть стоп-лист и выполнять", пояснил представитель Кремля журналистам.

Песков заявил, что часть общения Путина с СПЧ пройдёт без СМИ

Песков заявил, что часть общения Путина с СПЧ пройдёт без СМИ

Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин встретился с председателем "Деловой России" Алексеем Репиком. Они сопоставили "безумные прогнозы" аналитиков относительно колебаний курса рубля и инфляции в стране с реальным положением дел.

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Wikipedia

Юлия Коновалова

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