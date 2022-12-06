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6 декабря, 18:22

Песков заявил, что часть общения Путина с СПЧ пройдёт без СМИ

Песков заявил, что на встрече Путина с СПЧ возможность высказаться будет у всех участников

Возможность высказаться будет у всех участников заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), которое проведёт президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Встреча состоится в среду, 7 декабря.

"Всегда все могут высказаться, абсолютно", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС, всем ли участникам СПЧ дадут возможность выступить на встрече с главой государства.

Также Песков добавил, что часть общения Путина с членами СПЧ традиционно проходит в закрытом режиме, но она может быть опубликована позднее.

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"Традиционно какую-то часть мы оставляем не для прессы. Хотя иногда это бывает актуально, и мы потом это публикуем так или иначе", — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин встретился с председателем "Деловой России" Алексеем Репиком. Они сопоставили "безумные прогнозы" аналитиков относительно колебаний курса рубля и инфляции в стране с реальным положением дел.

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ТАСС / Михаил Метцель / POOL

Иван Косицын

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