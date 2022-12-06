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6 декабря, 18:18

На Западе заговорили о необходимости возобновить полёты над Россией

Глава IATA призвал Запад задуматься над возобновлением полётов над Россией

Западным странам необходимо подумать о возобновлении полётов через воздушное пространство России, чтобы снизить нагрузки на свои авиакомпании и нивелировать преимущество китайских перевозчиков. Такое заявление сделал глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш.

"Нам нужно подумать об открытии российского воздушного пространства", цитирует его газета Telegraph.

По оценке Уолша, Пекин может в 2023 году ослабить антиковидные ограничения, в результате чего у китайских авиакомпаний будет преимущество перед British Airways, чьи рейсы могут задерживаться на несколько часов из-за облёта российского неба. Также из-за запрета на полёты над территорией РФ над Европой скапливается большое количество самолётов, заметил он.

Российским авиакомпаниям предложили выкупить иностранные самолёты за счёт ФНБ

Российским авиакомпаниям предложили выкупить иностранные самолёты за счёт ФНБ

Напомним, страны Евросоюза в конце февраля закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов из-за начала СВО на Украине. Также они перестали летать через территорию РФ.

Обложка ©

Freepik / Racool_studio

Матвей Шандрыголов

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