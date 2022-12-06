На Западе заговорили о необходимости возобновить полёты над Россией
Глава IATA призвал Запад задуматься над возобновлением полётов над Россией
Западным странам необходимо подумать о возобновлении полётов через воздушное пространство России, чтобы снизить нагрузки на свои авиакомпании и нивелировать преимущество китайских перевозчиков. Такое заявление сделал глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш.
"Нам нужно подумать об открытии российского воздушного пространства", — цитирует его газета Telegraph.
По оценке Уолша, Пекин может в 2023 году ослабить антиковидные ограничения, в результате чего у китайских авиакомпаний будет преимущество перед British Airways, чьи рейсы могут задерживаться на несколько часов из-за облёта российского неба. Также из-за запрета на полёты над территорией РФ над Европой скапливается большое количество самолётов, заметил он.
Напомним, страны Евросоюза в конце февраля закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов из-за начала СВО на Украине. Также они перестали летать через территорию РФ.