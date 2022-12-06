Сенсация в Катаре: Сборная Марокко впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ
Сборная Марокко обыграла Испанию и вышла в четвертьфинал ЧМ в Катаре
Сборная Марокко победила Испанию и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Марокканцы одержали победу в серии послематчевых пенальти во встрече 1/8 финала.
Основное и дополнительное время завершилось со счётом 0:0, а в серии послематчевых пенальти футболисты сборной Марокко оказались точнее — 3:0. Героем серии пенальти стал вратарь Яссин Буну, отразивший два удара игроков Испании.
Ранее сборная Англии разгромила Сенегал на ЧМ со счётом 3:0 и вышла в четвертьфинал. Матч 1/8 финала прошёл на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре.
ТАСС / AP / Luca Bruno