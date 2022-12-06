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6 декабря, 18:14

Сенсация в Катаре: Сборная Марокко впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ

Сборная Марокко обыграла Испанию и вышла в четвертьфинал ЧМ в Катаре

Сборная Марокко победила Испанию и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Марокканцы одержали победу в серии послематчевых пенальти во встрече 1/8 финала.

Основное и дополнительное время завершилось со счётом 0:0, а в серии послематчевых пенальти футболисты сборной Марокко оказались точнее — 3:0. Героем серии пенальти стал вратарь Яссин Буну, отразивший два удара игроков Испании.

Бразилия разгромила Южную Корею на ЧМ по футболу

Бразилия разгромила Южную Корею на ЧМ по футболу

Ранее сборная Англии разгромила Сенегал на ЧМ со счётом 3:0 и вышла в четвертьфинал. Матч 1/8 финала прошёл на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре.

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ТАСС / AP / Luca Bruno

Ирина Фальке

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