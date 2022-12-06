Сенсация в Катаре: Сборная Марокко впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ

Сборная Марокко победила Испанию и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Марокканцы одержали победу в серии послематчевых пенальти во встрече 1/8 финала.

Основное и дополнительное время завершилось со счётом 0:0, а в серии послематчевых пенальти футболисты сборной Марокко оказались точнее — 3:0. Героем серии пенальти стал вратарь Яссин Буну, отразивший два удара игроков Испании.