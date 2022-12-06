Импорт российских товаров в США в октябре вырос более чем вдвое

Объём импорта российских товаров в США в октябре достиг $732 млн — это более чем вдвое выше показателей в сентябре ($332 млн), свидетельствуют данные американского Бюро статистики (Census Bureau).

Таким образом, был достигнут самый высокий показатель за последние пять месяцев. В августе 2022 года импорт товаров из России составил $522 млн, в июле — $484,8 млн, в июне — $661 млн.

В то же время в октябре Соединённые Штаты экспортировали в Россию товары на $80 млн, а в сентябре этот показатель составил $90 млн.