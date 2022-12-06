Импорт российских товаров в США в октябре вырос более чем вдвое
Объём импорта российских товаров в США в октябре достиг $732 млн — это более чем вдвое выше показателей в сентябре ($332 млн), свидетельствуют данные американского Бюро статистики (Census Bureau).
Таким образом, был достигнут самый высокий показатель за последние пять месяцев. В августе 2022 года импорт товаров из России составил $522 млн, в июле — $484,8 млн, в июне — $661 млн.
В то же время в октябре Соединённые Штаты экспортировали в Россию товары на $80 млн, а в сентябре этот показатель составил $90 млн.
Ранее были названы страны ЕС, нарастившие летом ввоз продукции из России. Сильнее остальных стран в августе импорт товаров из России увеличила Португалия — в 9,4 раза, до 79 млн евро.
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