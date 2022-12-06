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6 декабря, 17:37

20-летняя россиянка умерла после секса

В Екатеринбурге 20-летняя сотрудница алкомаркета умерла после секса с коллегой

В Екатеринбурге 20-летняя сотрудница одного из городских алкомаркетов скончалась после секса с коллегой, об этом сообщает kp.ru. Причина гибели девушки пока не установлена.

Трагедия произошла вечером 4 ноября. 21-летний парень, с которым продавщица познакомилась на работе этой осенью, пришёл к ней домой. Пара занялась сексом, после чего девушка направилась в ванную и там потеряла сознание.

Молодой человек вызвал медиков, но по прибытии врачи скорой помощи констатировали смерть. Гибель девушки подтвердили в СУ СКР по Свердловской области, по факту ЧП проводится проверка. Причину гибели установят судмедэксперты.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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