20-летняя россиянка умерла после секса
В Екатеринбурге 20-летняя сотрудница алкомаркета умерла после секса с коллегой
В Екатеринбурге 20-летняя сотрудница одного из городских алкомаркетов скончалась после секса с коллегой, об этом сообщает kp.ru. Причина гибели девушки пока не установлена.
Трагедия произошла вечером 4 ноября. 21-летний парень, с которым продавщица познакомилась на работе этой осенью, пришёл к ней домой. Пара занялась сексом, после чего девушка направилась в ванную и там потеряла сознание.
Молодой человек вызвал медиков, но по прибытии врачи скорой помощи констатировали смерть. Гибель девушки подтвердили в СУ СКР по Свердловской области, по факту ЧП проводится проверка. Причину гибели установят судмедэксперты.
Ранее на Алтае возбудили дело после гибели девочки-подростка, выпившей слабоалкогольный напиток. Школьница выпила пиво и сразу почувствовала себя плохо, после чего её экстренно госпитализировали, но реанимировать так и не смогли.
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