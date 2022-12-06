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6 декабря, 17:22

Суд в Петербурге признал движение "Весна" экстремистским

Санкт-Петербургский городской суд по иску прокуратуры признал молодёжное демократическое движение "Весна"* экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

В прокуратуре считают, что его деятельность "направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя" страны. Для достижения своих целей движение использует незаконные акции с применением насилия к сотрудникам органов правопорядка, заметили в ведомстве.

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Лайф писал, что 14 октября движение "Весна" было внесено в реестр СМИ-иноагентов. Как сообщили в Минюсте, причиной решения стало "финансирование иностранными гражданами".

* Деятельность движения "Весна" признана экстремистской и запрещена на территории РФ, организация внесена в список СМИ-иноагентов.

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ТАСС / Сергей Коньков

Матвей Шандрыголов

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