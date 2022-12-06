Суд в Петербурге признал движение "Весна" экстремистским

Санкт-Петербургский городской суд по иску прокуратуры признал молодёжное демократическое движение "Весна"* экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

В прокуратуре считают, что его деятельность "направлена на подрыв общественной безопасности и основ конституционного строя" страны. Для достижения своих целей движение использует незаконные акции с применением насилия к сотрудникам органов правопорядка, заметили в ведомстве.

Лайф писал, что 14 октября движение "Весна" было внесено в реестр СМИ-иноагентов. Как сообщили в Минюсте, причиной решения стало "финансирование иностранными гражданами".