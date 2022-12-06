В Wildberries объяснили Лайфу причину "сбоя" и пообещали провести проверку

В пресс-службе Wildberries отреагировали на массовые жалобы пользователей и объяснили, почему произошёл "сбой", из-за которого продавцов оштрафовали на десятки тысяч рублей. Представители компании заметили, что по ряду отчётов ошибки уже подтверждены — они будут пересмотрены.

"Мы получили несколько десятков обращений от продавцов (что составляет около 0,02% от их общего числа) с вопросами по расчётам габаритов: проблема в том, что они случайно или намеренно занижали габариты своих товаров, чтобы получить более низкие тарифы на логистику", — сказали представители маркетплейса Лайфу.

Однако выборочный перезамер товаров всё равно происходит на складе. Поэтому отправка товаров осуществляется по их фактическим размерам, а продавцу выставляется доплата за логистику, объяснили в WB.

"Так происходит в любой транспортной или курьерской компании: тарифы на доставку рассчитываются исходя из реальных, а не заявляемых размеров. По всем поступившим в компанию обращениям производится проверка, и в случае выявления несоответствия будет сделан перерасчёт. В отчётах некоторых продавцов уже подтверждены ошибки — они будут пересмотрены", — добавили в пресс-службе.