7 неявных уловок магазинов, из-за которых вы тратите больше денег, чем планировали

В современных магазинах и торговых центрах даже полки с товарами расставлены таким образом, чтобы заставить покупателя купить больше товаров. Маркетолог Тамерлан Скяев поделился с Лайфом хитростями, на которые идут продавцы в погоне за большей выручкой.

1. Шкафчики для вещей на входе в торговый зал

Шкафчики для вещей на входе в торговый зал избавляют людей от необходимости носить по магазину тяжёлые сумки, в итоге покупатели с пустыми руками набирают больше, чем планировали. Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Главная цель шкафчиков для вещей — отнюдь не обеспечить сохранность товара, заставив покупателей убрать на время шопинга сумки и пакеты. Просто человек с пустыми руками всегда купит больше, чем тот, кто тащит тяжёлые сумки.

2. Хлеб и молоко в дальнем углу магазина

Хлеб и молоко неслучайно размещают в дальнем углу торгового зала: пока дойдёте до кассы, по дороге ещё что-нибудь прихватите. Фото © Shutterstock

В магазинах хлеб неслучайно размещают в самом дальнем углу. Ведь часто люди забегают в продуктовый буквально на минутку — именно за булкой или молоком. Если разместить эти товары возле кассы, покупатель их возьмёт и сразу выйдет, а так придётся пройти через весь торговый зал и обязательно прихватить что-нибудь ещё, попавшееся на глаза.

3. Разноцветные ценники

Ценники разных цветов неизбежно привлекают внимание покупателя. Если ещё объявить и "скидку", которая мало чем отличается от реальной цены товара, его гарантированно купят Тамерлан Скяев Креатор, маркетолог

4. Подарки в обмен на нужное количество покупок

Понятно, что такая мера стимулирует потребителей покупать чаще и именно в этом магазине. Люди готовы ради "бесплатного" подарка потратить большие суммы денег и регулярно приобретать товары в определённом месте, принося торговой точке большую выгоду.

5. Объёмные тележки и корзины

Корзины и тележки в магазинах год от года становятся всё объёмнее, ведь покупатель любит ощущение "наполненности". Фото © Shutterstock

Покупатель любит ощущение "наполненности" тележки или корзины, поэтому с каждым годом они становятся всё объёмнее. Так собственники стимулируют людей приобретать больше товаров.

6. Выкладка по соседству "дорогих" и "дешёвых" товаров

Если разместить рядом товары с более высокой и более низкой стоимостью, можно добиться увеличения продаж последних. Покупатель, видя, что сегодня товар продаётся по меньшей цене, неизбежно захочет его приобрести.

7. Цена без округления

То, что стоит 999 рублей, визуально воспринимается как товар из категории за 900 рублей, а не за 1000 рублей, хотя, естественно, почти столько и придётся за него выложить. Такую уловку используют практически во всех магазинах, и, надо сказать, работает она безотказно, хотя все о ней давно осведомлены.