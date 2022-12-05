10 фото с новогодними ёлками, которые поймёт каждый кошатник

"Это моя любимая её фотография. Как же она обожает праздники", — noplacelikesoul.

Фото © Reddit / noplacelikesoul

"Кот впервые в жизни видит ёлочку", — JQuest7575.

Фото © Reddit / JQuest7575

"Мой кот Джет обожает зарыться в искусственную ёлку и сидеть там", — Stripped_Sweater135.

Фото © Reddit / Stripped_Sweater135

"Мой кот боится мандаринов, так что я сделала такое "силовое поле", чтобы защитить ёлку от него", — Iatrogenia.

Фото © Reddit / Iatrogenia

"Первый Новый год моего котёнка. Конечно же, он решил забраться на самую верхушку ёлки", — bleh-bleh-blehh.

Фото © Reddit / bleh-bleh-blehh

"Увидела, что ёлка почему-то трясётся. И только потом разглядела ЭТО", — Hananz.

Фото © Reddit / Hananz

"Похоже, моему котёнку нравится новая ёлка", — Double0hSix.

Фото © Reddit / Double0hSix

"Я на две минуты отошла от ёлки..." — hazbot.

Фото © Reddit / hazbot

"Мама прислала фотографию своей ёлки. Похоже, кот одобрил", — CowboyNinjaD.

Фото © Reddit / CowboyNinjaD

"Кот моего друга видит первую в своей жизни новогоднюю ёлку", — damamas.