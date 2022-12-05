10 фото с новогодними ёлками, которые поймёт каждый кошатник
Новогодние ёлки — это, конечно, красиво. Но все восхищения людей меркнут по сравнению с тем, какие эмоции зелёные красавицы дарят котам... а впоследствии и их хозяевам. Собрали 10 смешных фотографий.
"Это моя любимая её фотография. Как же она обожает праздники", — noplacelikesoul.
Фото © Reddit / noplacelikesoul
"Кот впервые в жизни видит ёлочку", — JQuest7575.
Фото © Reddit / JQuest7575
"Мой кот Джет обожает зарыться в искусственную ёлку и сидеть там", — Stripped_Sweater135.
Фото © Reddit / Stripped_Sweater135
"Мой кот боится мандаринов, так что я сделала такое "силовое поле", чтобы защитить ёлку от него", — Iatrogenia.
Фото © Reddit / Iatrogenia
"Первый Новый год моего котёнка. Конечно же, он решил забраться на самую верхушку ёлки", — bleh-bleh-blehh.
Фото © Reddit / bleh-bleh-blehh
"Увидела, что ёлка почему-то трясётся. И только потом разглядела ЭТО", — Hananz.
Фото © Reddit / Hananz
"Похоже, моему котёнку нравится новая ёлка", — Double0hSix.
Фото © Reddit / Double0hSix
"Я на две минуты отошла от ёлки..." — hazbot.
Фото © Reddit / hazbot
"Мама прислала фотографию своей ёлки. Похоже, кот одобрил", — CowboyNinjaD.
Фото © Reddit / CowboyNinjaD
"Кот моего друга видит первую в своей жизни новогоднюю ёлку", — damamas.
Фото © Reddit / damamas
Семья отказалась от обычных ёлок и вот уже 60 лет делает красочные новогодние деревья прямо изо льда
Отношения / Психология
Reddit / Stripped_Sweater135, Iatrogenia