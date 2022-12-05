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5 декабря, 15:45

10 фото с новогодними ёлками, которые поймёт каждый кошатник

Новогодние ёлки — это, конечно, красиво. Но все восхищения людей меркнут по сравнению с тем, какие эмоции зелёные красавицы дарят котам... а впоследствии и их хозяевам. Собрали 10 смешных фотографий.

"Это моя любимая её фотография. Как же она обожает праздники", — noplacelikesoul.

Фото © Reddit / noplacelikesoul

Фото © Reddit / noplacelikesoul

"Кот впервые в жизни видит ёлочку", — JQuest7575.

Фото © Reddit / JQuest7575

Фото © Reddit / JQuest7575

"Мой кот Джет обожает зарыться в искусственную ёлку и сидеть там", — Stripped_Sweater135.

Фото © Reddit / Stripped_Sweater135

Фото © Reddit / Stripped_Sweater135

"Мой кот боится мандаринов, так что я сделала такое "силовое поле", чтобы защитить ёлку от него", — Iatrogenia.

Фото © Reddit / Iatrogenia

Фото © Reddit / Iatrogenia

"Первый Новый год моего котёнка. Конечно же, он решил забраться на самую верхушку ёлки", — bleh-bleh-blehh.

Фото © Reddit / bleh-bleh-blehh

Фото © Reddit / bleh-bleh-blehh

"Увидела, что ёлка почему-то трясётся. И только потом разглядела ЭТО", — Hananz.

Фото © Reddit / Hananz

Фото © Reddit / Hananz

"Похоже, моему котёнку нравится новая ёлка", — Double0hSix.

Фото © Reddit / Double0hSix

Фото © Reddit / Double0hSix

"Я на две минуты отошла от ёлки..." hazbot.

Фото © Reddit / hazbot

Фото © Reddit / hazbot

"Мама прислала фотографию своей ёлки. Похоже, кот одобрил", — CowboyNinjaD.

Фото © Reddit / CowboyNinjaD

Фото © Reddit / CowboyNinjaD

"Кот моего друга видит первую в своей жизни новогоднюю ёлку", — damamas.

Фото © Reddit / damamas

Фото © Reddit / damamas

Семья отказалась от обычных ёлок и вот уже 60 лет делает красочные новогодние деревья прямо изо льда

Семья отказалась от обычных ёлок и вот уже 60 лет делает красочные новогодние деревья прямо изо льда

Обложка ©

Reddit / Stripped_Sweater135, Iatrogenia

Сергей Трофимов

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