7 признаков, которые уже на первом свидании дадут понять, что с партнёром вы будете счастливы

Существуют опасные звоночки, предсказывающие нездоровые отношения с конкретным человеком или выдающие в избраннике неудачника в постели. Также есть и намёки, которые позволят понять, что вероятный партнёр сделает вас счастливым. Важно уметь замечать в людях, с которыми ходите на свидания, не только плохое, но и хорошее. Поговорим о предпосылках к здоровой и крепкой связи, которая при обоюдных усилиях перерастёт в любовь, которую показывают в кино.

Мужчина и женщина не пытаются контролировать друг друга

Собираясь на свидание, вы пытаетесь найти компромисс, выбирая удобные каждому дату и время встречи. Никто не гнёт свою линию и не ставит ультиматумов. Вы оба уважаете личные границы вероятного будущего партнёра, хотите проявить заботу, в ответ получаете её же. В чём ещё намёк, сообщающий, что с человеком могут получиться здоровые отношения? Вы проявляете одинаковые интерес и внимание. Общение инициирует не одна сторона, а обе.

И парень, и девушка достаточно честны

Следующий признак того, что с человеком в отношениях будет комфортно, — это то, честен ли он с вами. Он не пытается что-то от вас скрыть или умолчать, не меняет резко тему, а прямо говорит о том, что принято считать неудобным. И таким поведением показывает серьёзные намерения и открытость. Приятно понимать, что вас уважают с самого начала, а ведь никаких гарантий того, что это свидание не последнее, нет. Но именно честность и доверие в отношениях между людьми становятся основой крепкого брака в будущем.

Интересные темы для обсуждений не кончаются

Именно общие темы и интересы сближают партнёров. Фото © Freepik

Всегда есть о чём поговорить с человеком на свидании? Вы постоянно узнаёте новую и интересную информацию, не боитесь отстаивать свою точку зрения или мнение на определённые темы? Видите, что избранник или избранница даже от такого диалога получает удовольствие? Поздравляем, кажется, вы встретили свою судьбу. Именно общие темы и интересы сближают партнёров, не дают заскучать рядом друг с другом.

Ваша вероятная вторая половинка проявляет гибкость мышления

Ещё одно качество человека, с которым можно будет создать гармоничные и здоровые отношения, — гибкость мышления. Согласитесь, со второй половинкой, которая не настаивает упрямо на своём, а пробует войти в положение партнёра, гораздо легче и приятнее строить семью. Находить компромиссы во время спорных ситуаций и разногласий в будущем поможет именно эта черта.

Рядом с этим человеком вам уютно и легко

Помимо очевидных признаков, что рядом с конкретным человеком вам интересно, обратите внимание и на внутренние ощущения. Не присутствует ли скука и наигранность с вашей стороны, скованность. Замечаете ли лёгкость и естественность рядом с этим человеком, уют, исходящий от его действий, слов и интонаций? Когда ваше тело на свидании расслабленно, это хороший знак: вы не видите угрозы в собеседнике. Значит, если всё получится, потом в интиме с партнёром проблем возникнуть не должно.

Вы чувствуете себя в безопасности

Ощущать безопасность в компании с определённой личностью можно не только физически, но и эмоционально. Фото © Freepik

Ощущать безопасность в компании определённой личности можно не только физически, но и эмоционально. Вам совсем не страшно поделиться мыслями и нестандартными идеями с человеком, потому что знаете: он не осудит. Также совершенно спокойно реагируете на прикосновения и объятия собеседника, не видите в них угрозу, а только заинтересованность в вас и заботу. Раз на первых свиданиях вы заметили такое, есть все шансы оказаться в крепких и здоровых отношениях с конкретной персоной.

У вас с избранником схожие мышление, ценности, планы на будущее