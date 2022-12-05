10 смешных примеров того, как жизнь подражает искусству, а не наоборот
Обычно бывает как — искусство подражает реальности. Но в нашем мире возможно всё. Иногда жизнь, наоборот, начинает пародировать шедевры. Собрали десять как раз таких примеров.
"Где-то я это уже видел", — AYASOFAYA.
Фото © Reddit / AYASOFAYA
"Доминик Монаган, актёр "Властелина колец", опубликовал это в своих соцсетях с подписью "Жизнь подражает искусству", — puffinsinatrenchcoat.
Фото © Reddit / puffinsinatrenchcoat
"Отлично вжился в роль", — welcomethrilllhouse.
Фото © Reddit / welcomethrilllhouse
"Мои кошки — произведения сюрреализма", — Mikehuntpunt91.
Фото © Reddit / Mikehuntpunt91
"Где грань между реальностью и искусством?" — i-kant_even.
Фото © Reddit / i-kant_even
"Никогда не знаешь, где увидишь косплей на героев "Спанч Боба", — lurkernolurking.
Фото © Reddit / lurkernolurking
"Трамп и Фрэнк Андервуд из "Карточного Домика", — Lester_B_Fearsome.
Фото © Reddit / Lester_B_Fearsome
"Когда жизнь пародирует искусство", — The_Bard.
Фото © Reddit / The_Bard
"Когда стал легендой района", — deckland.
Фото © Reddit / deckland
"Такого я ещё не видел", — Pinky_Boy.
Фото © Reddit / Pinky_Boy
Reddit / welcomethrilllhouse, deckland