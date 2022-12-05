Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 декабря, 15:00

10 смешных примеров того, как жизнь подражает искусству, а не наоборот

Обычно бывает как — искусство подражает реальности. Но в нашем мире возможно всё. Иногда жизнь, наоборот, начинает пародировать шедевры. Собрали десять как раз таких примеров.

"Где-то я это уже видел", — AYASOFAYA.

Фото © Reddit / AYASOFAYA

Фото © Reddit / AYASOFAYA

"Доминик Монаган, актёр "Властелина колец", опубликовал это в своих соцсетях с подписью "Жизнь подражает искусству", — puffinsinatrenchcoat.

Фото © Reddit / puffinsinatrenchcoat

Фото © Reddit / puffinsinatrenchcoat

"Отлично вжился в роль", — welcomethrilllhouse.

Фото © Reddit / welcomethrilllhouse

Фото © Reddit / welcomethrilllhouse

"Мои кошки — произведения сюрреализма", — Mikehuntpunt91.

Фото © Reddit / Mikehuntpunt91

Фото © Reddit / Mikehuntpunt91

"Где грань между реальностью и искусством?" i-kant_even.

Фото © Reddit / i-kant_even

Фото © Reddit / i-kant_even

"Никогда не знаешь, где увидишь косплей на героев "Спанч Боба", — lurkernolurking.

Фото © Reddit / lurkernolurking

Фото © Reddit / lurkernolurking

"Трамп и Фрэнк Андервуд из "Карточного Домика", — Lester_B_Fearsome.

Фото © Reddit / Lester_B_Fearsome

Фото © Reddit / Lester_B_Fearsome

"Когда жизнь пародирует искусство", — The_Bard.

Фото © Reddit / The_Bard

Фото © Reddit / The_Bard

"Когда стал легендой района", — deckland.

Фото © Reddit / deckland

Фото © Reddit / deckland

"Такого я ещё не видел", — Pinky_Boy.

Фото © Reddit / Pinky_Boy

Фото © Reddit / Pinky_Boy

10 школьных принадлежностей времён СССР, глядя на которые захочется снова сесть за парту

10 школьных принадлежностей времён СССР, глядя на которые захочется снова сесть за парту

Обложка ©

Reddit / welcomethrilllhouse, deckland

Сергей Трофимов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров