10 смешных примеров того, как жизнь подражает искусству, а не наоборот

Обычно бывает как — искусство подражает реальности. Но в нашем мире возможно всё. Иногда жизнь, наоборот, начинает пародировать шедевры. Собрали десять как раз таких примеров.