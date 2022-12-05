7 реальных историй о заболевших мужьях, собравшихся помирать, как только градусник показал 37,2

"Муж заболел, поднялась температура. Лежит в бреду, помирать собрался. Говорит: "Я тебе 2 раза изменил, меня тогда кот в губы лизнул. — А потом продолжил: — Яму рой 2 метра, чтобы собаки не откопали. Гроб красный не покупай, не хочу, и не вздумай меня в крематории сжигать". Вот и смешно, и грешно. Пока чай ему с мёдом и малиной делаю, думаю, какие же мужчины беспомощные становятся в такие моменты. P. S. Выздоровел, и всё хорошо", — Подслушано.

"Мой муж заболел гнойной ангиной: температура, слабость, короче, все симптомы. Он кажется таким беспомощным, что сегодня и я пошла на больничный... Просто чтоб быть рядом с ним, заботиться. И знаете, когда я пришла домой из больницы и сказала, что буду с ним всё это время, — его счастью не было предела, как у ребёнка!" — Подслушано.

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"На прошлой неделе делал бутерброд и порезал палец, потом несколько дней на все просьбы сделать что-то по хозяйству отвечал, что не может, у него ж палец порезан! Когда я возмутилась, что сколько можно носиться с одной небольшой ранкой, решил сунуть мне под нос больную руку, чтобы я устыдилась, и перепутал руки, сунул не ту! После этого и сам понял, что перестарался. Когда ничего не болит — адекватный и взрослый человек". — Подслушано.

"Когда у мужа температура около 39, он начинает неадекватить. Однажды полночи ловил домового в кухне, пока не подействовало лекарство. Другой раз три часа просидел у окна. Во дворе трактор чистил снег, и он придумывал план, как отвлечь водителя и его угнать. Поймала в дверях и вернула в квартиру. А на днях час простоял перед туалетом с бумажкой в руке, пока я не разрешила вытереть мне попу, потому что ему ну очень хотелось. Весело, короче, он болеет", — Подслушано.

"Мой муж — прекрасный человек, домашние заботы пополам, в прочих делах всегда готов помочь. Всё отлично. Но стоит мне хоть немного заболеть, он тут же заболевает тоже, причём заметно тяжелее. Если у меня температура 38, то у него 39. Если у меня заболел живот, то его уже полощет. Если у меня бронхит, то у него коклюш. Достало, честно! Как хочется хоть раз в году просто поболеть в постели, не вскакивать к детям, не выгуливать собаку, просто лежать, пить чаёк и глотать таблетки. Устала болеть на ногах :(" — Подслушано.

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"У мужа появились сопли, температуры нет, даже боли в горле нет, просто обычные сопли... Но, блин, он даже прихрамывать начал, не говоря уже о выражении лица, наполненном вселенской скорбью". — Подслушано.