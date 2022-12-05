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5 декабря, 12:00

7 реальных историй о заболевших мужьях, собравшихся помирать, как только градусник показал 37,2

Когда у мужика 37,2... Любая замужняя женщина понимает, что это значит, — вот как мужчины, не способные адекватно переносить даже элементарную простуду, испортили себе имидж. Собрали 7 смешных историй

"Муж заболел, поднялась температура. Лежит в бреду, помирать собрался. Говорит: "Я тебе 2 раза изменил, меня тогда кот в губы лизнул. — А потом продолжил: — Яму рой 2 метра, чтобы собаки не откопали. Гроб красный не покупай, не хочу, и не вздумай меня в крематории сжигать".

Вот и смешно, и грешно. Пока чай ему с мёдом и малиной делаю, думаю, какие же мужчины беспомощные становятся в такие моменты.

P. S. Выздоровел, и всё хорошо", — Подслушано.

"Мой муж заболел гнойной ангиной: температура, слабость, короче, все симптомы. Он кажется таким беспомощным, что сегодня и я пошла на больничный... Просто чтоб быть рядом с ним, заботиться. И знаете, когда я пришла домой из больницы и сказала, что буду с ним всё это время, — его счастью не было предела, как у ребёнка!" Подслушано.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"На прошлой неделе делал бутерброд и порезал палец, потом несколько дней на все просьбы сделать что-то по хозяйству отвечал, что не может, у него ж палец порезан! Когда я возмутилась, что сколько можно носиться с одной небольшой ранкой, решил сунуть мне под нос больную руку, чтобы я устыдилась, и перепутал руки, сунул не ту! После этого и сам понял, что перестарался. Когда ничего не болит — адекватный и взрослый человек". — Подслушано.

"Когда у мужа температура около 39, он начинает неадекватить. Однажды полночи ловил домового в кухне, пока не подействовало лекарство. Другой раз три часа просидел у окна. Во дворе трактор чистил снег, и он придумывал план, как отвлечь водителя и его угнать. Поймала в дверях и вернула в квартиру. А на днях час простоял перед туалетом с бумажкой в руке, пока я не разрешила вытереть мне попу, потому что ему ну очень хотелось. Весело, короче, он болеет", — Подслушано.

"Мой муж — прекрасный человек, домашние заботы пополам, в прочих делах всегда готов помочь. Всё отлично. Но стоит мне хоть немного заболеть, он тут же заболевает тоже, причём заметно тяжелее. Если у меня температура 38, то у него 39. Если у меня заболел живот, то его уже полощет. Если у меня бронхит, то у него коклюш. Достало, честно! Как хочется хоть раз в году просто поболеть в постели, не вскакивать к детям, не выгуливать собаку, просто лежать, пить чаёк и глотать таблетки. Устала болеть на ногах :(" Подслушано.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"У мужа появились сопли, температуры нет, даже боли в горле нет, просто обычные сопли... Но, блин, он даже прихрамывать начал, не говоря уже о выражении лица, наполненном вселенской скорбью". Подслушано.

"Раньше думала, что чрезмерная мужская мнительность по поводу своего здоровья — не более чем миф. Как же я ошибалась. Была на работе, муж звонит в панике, мол, у него обнаружили СПИД, он умирает и просит поскорее приехать домой. Приезжаю, это чудо лежит в кровати, прощаясь с этим грешным миром. Оказывается, он заметил на своей пятке новую родинку, подумал, что это СПИД, а сработавший эффект плацебо дал о себе знать в виде температуры, плюс переживания. Кстати, родинка — это растаявшая шоколадка..." Подслушано.

Мужчины поделились 10 самыми ужасными вещами, которые только могут сделать девушки во время секса

Мужчины поделились 10 самыми ужасными вещами, которые только могут сделать девушки во время секса

Обложка ©

Shutterstock

Сергей Трофимов

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