Четыре знака зодиака, по финансам которых 2023 год нанесёт сокрушительный удар

Не все смогут удачно начать или пережить новый финансовый год. Особенно тяжело придётся некоторым знакам зодиака, чьи деньги будут утекать словно сквозь пальцы. Эксперты астрологии уже назвали несчастных, кому в 2023 году придётся столкнуться с денежным кризисом.

Знак зодиака Весы

Знаку зодиака Весы нужно очень внимательно следить за своими тратами в наступающем 2023 году. Фото © Freepik / Vectorium

Астрологи настоятельно рекомендуют представителям знака зодиака Весы в год Чёрного Кролика пересмотреть подход к финансам. Если оставить всё как есть, проблемы с деньгами обеспечены. Особенно в первые месяцы 2023-го не стоит тратить крупные суммы или пытаться инвестировать: подобный подход приведёт только к убыткам и сожалениям. Лучшим решением для этого знака стихии Воздуха станет внимательное отношение к тратам, а не гонка за лёгкими деньгами.

Знак зодиака Стрелец

Стрельцу нужно научиться правильно расставлять приоритеты. Фото © Freepik / Vectorium

Лучшим напутствием Стрельцу от астрологов станет напоминание, что капитал имеет свойство не только увеличиваться, но и уменьшаться. Окунувшись с головой в мир шопинга, носители этого знака зодиака рискуют потратить всё и даже больше. К тому же импульсивные покупки не исправят настроение, а только лишат кровно заработанных. Поэтому в 2023-м этим представителям огненной стихии нужно научиться правильно расставлять приоритеты, если не хотят скатиться в нищету, пишет kp.ru.

Знак зодиака Лев

Представителям знака зодиака Лев в 2023 году стоит сменить работу. Фото © Freepik / Vectorium

В 2023 году эксперты настоятельно рекомендуют представителям знака зодиака Лев пересмотреть перспективы в карьере. Зарплаты на прежнем месте работы будет катастрофически не хватать, из-за чего могут возникнуть трудности с оплатой кредитов или ипотеки. Но и в долг у знакомых брать не стоит: расплатиться будет не по силам. Лучшим решением для этих огненных людей, если хотят скорректировать финансовое положение, станет смена сферы деятельности.

Знак зодиака Близнецы

С самого начала 2023 года у Близнецов возникнут финансовые трудности. Фото © Freepik / Vectorium