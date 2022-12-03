Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 декабря

Рунический прогноз на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года раскроет, кому из знаков зодиака придётся замедлиться, а кого ждут глобальные перемены.

Рунический гороскоп для Овна на 5–11 декабря 2022-го

Знаки зодиака стихий Огня — Лев, Стрелец и Овен. Фото © Freepik

Знак зодиака Овен: Йера, Хагалаз и Уруз предупреждают вас о том, что чрезмерные усилия могут привести к непредсказуемым результатам. И что порой стоит ограничить собственные усилия и рвение для того, чтобы результат был сохранён и не произошли какие-то непредвиденные события, которые не будут сочетаться с вашими планами.

Рунический гороскоп для знака зодиака Телец на 5–11 декабря 2022-го

Знак зодиака Телец: Наутиз, перевёрнутый Отал и перевёрнутый Ансуз говорят о том, что в период с 5 до 11 декабря возможно получение различного рода ложной информации. Этим представителям стихии Земли потребуются дополнительные ресурсы и осмысление происходящих процессов. Сейчас самое время обратить внимание на формирование фундамента для дальнейших дел, на котором уже будет построено то здание, которое сможет стать успешным проектом вашей жизни.

Рунический гороскоп для Близнецов на 5–11 декабря 2022-го

Знак зодиака Близнецы: перевёрнутая Беркана, Йера и Ансуз говорят о том, что возможен застой в некоторых сферах вашей деятельности, то есть отсутствие в них какого-то явного, прямого, открытого прогресса. Однако период с 5 по 11 декабря очень полезен для того, чтобы запастись новой информацией и получить правильные сведения. Налаживайте диалог и направляйте усилия именно в то русло, которое будет результативным.

Рунический гороскоп для знака зодиака Рак на 5–11 декабря 2022-го

Представители стихии Воды — знаки зодиака Скорпион, Рыбы и Рак. Фото © Freepik

Знак зодиака Рак: Ансуз, Гебо и Турисаз говорят о вероятных сложностях в общении, которые могут быть связаны с проявлением различных факторов противодействия вашим устремлениям. Однако в промежутке с 5 по 11 декабря вы можете многого достичь, даже больше, чем сами ожидаете. Это период, который наряду с некоторыми рисками даёт вам большие возможности. Используя их в формате установления контактов и донесения нужной вам точки зрения, вы получите хороший результат.

Рунический гороскоп для Льва на 5–11 декабря 2022-го

Знак зодиака Лев: Ингуз, перевёрнутый Тейваз и Феху говорят о том, что материальная сфера может перенести ряд определённых изменений. Следует точно понимать, в каком направлении вы хотите совершить эти перемены, если вы их запланировали. Потому период с 5 по 11 декабря не подразумевает больших достижений и сиюминутного успеха. Это время, которое поможет вам создать необходимые для будущего условия. Однако и предупреждает о том, что не всё является тем, чем кажется.

Рунический гороскоп для знака зодиака Дева на 5–11 декабря 2022-го

Знак зодиака Дева: Феху, Эйваз и Альгиз советуют вам использовать это время в максимальной степени. Вы можете заложить хороший и нужный потенциал для того, чтобы в дальнейшем реализовать его в любой сфере вашей жизни. В период с 5 по 11 декабря накапливайте ресурсы. Предстоящая неделя может считаться достаточно успешной и спокойной в самых разных сферах, и этим нужно пользоваться.

Рунический гороскоп для Весов на 5–11 декабря 2022-го

Знаки зодиака стихии Воздуха — Близнецы, Весы и Водолей. Фото © Freepik

Знак зодиака Весы: Лагуз, Манназ и перевёрнутый Турисаз рекомендуют вам прислушаться к собственной интуиции. И, отталкиваясь от мироощущений, которые вы считаете наиболее для себя комфортными, выстраивать взаимоотношения. Время с 5 по 11 декабря поможет вам урегулировать старые конфликты, наладить те отношения, которые, возможно, претерпели какие-то изменения, и идти далее с более благоприятными возможностями.

Рунический гороскоп для знака зодиака Скорпион на 5–11 декабря 2022-го

Знак зодиака Скорпион: Тейваз, Турисаз и перевёрнутая Перто советуют вам приложить все усилия для достижения цели. Однако какие-то новые дела могут реализоваться только лишь в отдалённом будущем. Но то, чем вы уже занимаетесь, может претворяться в жизнь в достаточно эффективной степени. Поэтому все старания обязательно принесут плоды.

Рунический гороскоп для Стрельца на 5–11 декабря 2022-го

Знак зодиака Стрелец: Турисаз, Райдо и Альгиз открывают для вас большие возможности в различных делах, которые связаны с новшествами. В открытии ранее скрытого. Наступающая неделя поможет вам сконцентрировать всю свою силу, все свои знания, все свои возможности и направить их в новую сферу. Которая известна только лишь вам. И это начинание будет успешным.

Рунический гороскоп для знака зодиака Козерог на 5–11 декабря 2022-го

Знаки зодиака земной стихии — Козерог, Телец и Дева. Фото © Freepik

Знак зодиака Козерог: перевёрнутая Феху, Райдо и Иса не советуют вам отказываться от опыта прошлого. Следует его анализировать и учитывать в ваших нынешних обстоятельствах. Потому что, не оглядываясь на него и совершая действия, основанные на сиюминутных желаниях, вы можете потерять массу возможностей, ресурсов. 5–11 декабря — период, который не терпит спешки и советует использовать все возможности в оценке, анализе ситуации. Потому как принятые решения могут повлиять на многое.

Рунический гороскоп для Водолея на 5–11 декабря 2022-го

Знак зодиака Водолей: Уруз, Кено и перевёрнутая Райдо открывают для вас большие возможности для того, чтобы держать под контролем все необходимые процессы. И дают огромное количество сил и энергии для реализации ваших планов. Если вы собираетесь получить новую информацию, развивать потенциал знаний, неделя с 5 по 11 декабря подойдёт как нельзя лучше. Это время познания, большой силы, энергии, которая будет способствовать реализации намерений человека, способного управлять всем ходом событий.

Рунический гороскоп для знака зодиака Рыбы на 5–11 декабря 2022-го