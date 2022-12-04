5 знаков зодиака, которым в декабре 2022 года грозит опасность

Полнолуние в Близнецах 8 декабря не пройдёт бесследно для некоторых представителей зодиакального круга. Кому же не стоит терять бдительности? Астролог Глеб Паламарчук назвал Лайфу пять знаков зодиака, которым в первый зимний месяц нужно быть предельно осторожными, ведь им грозит опасность.

Знак зодиака Овен

Носителям знака зодиака Овен в декабре 2022 года нужно прислушиваться к внутреннему голосу и отказываться от поспешных выводов — сейчас не время рубить с плеча, ведь велика вероятность ошибиться. Фото © Shutterstock

Полнолуние в Близнецах 7 декабря может вернуть в жизнь людей, рождённых под знаком зодиака Овен, старые споры и конфликты. Этим представителям стихии Огня в последний месяц 2022 года нужно быть внимательными к собственным словам и к тому, о чём шепчутся люди вокруг. Сейчас не время делать поспешные выводы и рубить с плеча — вероятность ошибки очень велика.

Нептун в Рыбах усилит вашу интуицию, и именно она поможет вам пройти между всеми Сциллами и Харибдами этого месяца. Слушайте свой внутренний голос! Глеб Паламарчук Астролог

Знак зодиака Рак

В декабре 2022 года люди, рождённые под знаком зодиака Рак, могут столкнуться с глобальным разочарованием в жизни. Это состояние — результат усталости, а заряд энергии будет уже в 2023-м. Фото © Shutterstock

Для носителей знака зодиака Рак главная опасность декабря 2022-го кроется в них самих. В начале месяца эти представители стихии Воды могут почувствовать глобальное разочарование в том, что делают и куда движутся. Такое состояние сильно осложнит отношения не только с коллегами или подчинёнными, но и с близкими людьми.

Не дайте вашему плохому настроению омрачить предпраздничные недели, тем более что ваше состояние — результат вашей усталости. Потерпите, и новый год даст вам новый заряд энергии и мотивации для развития Глеб Паламарчук Астролог

Знак зодиака Дева

Людям знака зодиака Дева в первый месяц зимы нужно быть очень аккуратными, поскольку опрометчивые поступки обойдутся дорого. Фото © Shutterstock

В декабре 2022-го высоки шансы, что люди-Девы вновь столкнутся со старой проблемой. То, что раньше этому знаку зодиака удавалось спускать на тормозах, теперь потребует смелости и решительности. Время прятать голову в песок прошло, и, вероятно, этим представителям земной стихии придётся принять несколько сложных решений.

Будьте очень аккуратны — опрометчивые поступки могут дорого обойтись вам в будущем Глеб Паламарчук Астролог

Знак зодиака Скорпион

Скорпионам в декабре 2022-го следует отказаться от принятия поспешных решений, особенно во второй половине месяца и при условии, что к ним подталкивают отрицательные эмоции. Фото © Shutterstock

Этому представителю тригона Вода нужно быть осторожным 19 и 20 декабря, когда Луна встанет в падение в знак Скорпиона. В эти дни водные люди будут испытывать перепады настроения. Рождённым под знаком зодиака Скорпион не следует принимать поспешных решений, особенно на отрицательных эмоциях.

Желание манипулировать другими людьми будет особо сильное, главное — не навредить, держите это на контроле Глеб Паламарчук Астролог

Знак зодиака Водолей

Водолеи в декабре 2022-го будут переживать драму в отношениях с домашними. Атмосфера будет накалена, и, чтобы избежать катастрофы, важно вовремя сделать шаг назад. Фото © Shutterstock

Полнолуние в Близнецах 7 декабря станет для носителей знака зодиака Водолей самым драматичным периодом последнего месяца 2022-го в отношениях с партнёром и другими членами семьи. Эти представители воздушной стихии физически почувствуют, как накаляется атмосфера. Чтобы избежать катастрофы, Водолеям следует сделать шаг назад.