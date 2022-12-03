Три знака зодиака, чьи отношения может разрушить 2023 год

Несмотря на то что символ наступающего 2023 года — Чёрный Водяной Кролик (Кот) — отвечает за сферу семьи и отношений, именно он принесёт испытания определённым знакам зодиака. Спасти любовь возможно, но для этого придётся приложить немало усилий. Кто же в зоне риска расставания со второй половинкой в 2023-м?

Любовный прогноз для знака зодиака Телец на 2023 год

Знак зодиака Телец слишком сильно затянул поводок на шее партнёра, в 2023 году придётся меняться местами. Фото © Freepik / Allexxandar

Страсти из спальни перенесутся у людей знака зодиака Телец и в повседневную жизнь, но в плохом смысле. Накал эмоций и скандалов не заставится себя долго ждать: уже с первого месяца нового 2023 года разлад в отношениях станет ощутимым. Почему? Партнёр человека, кто по знаку зодиака Телец, устал подстраиваться под бесконечные требования второй половинки. Именно в этот период избранник (или избранница) наконец решится рассказать о чувствах. Окажется, что представитель земной стихии слишком сильно затянул поводок на его шее. Человеку, с кем начали отношения, следует доверять, а не пытаться контролировать каждый шаг. Если в первые месяцы года Чёрного Водяного Кролика в поведении Тельца не произойдёт изменений, он рискует остаться у разбитого корыта — без любимого человека и отношений.

Что ждёт знак зодиака Близнецы в любви в 2023 году?

В новом 2023-м знак зодиака Близнецы почувствует себя в заточении любви. Фото © Freepik / Allexxandar

В 2023 году человеку, рождённому под знаком зодиака Близнецы, придёт в голову мысль, что он связал жизнь с неподходящим партнёром. Пазл сложится в голове представителя воздушной стихии неожиданно и в самый неподходящий момент. Он просто поймёт, что всё это время страдал и находился в заточении тёплых чувств возлюбленного (или возлюбленной). Даже когда носители знака зодиака Близнецы безумно влюблены, они не пренебрегают общественной жизнью. Никакая романтика не может убить в них авантюризм и общительность. Но много ли времени Близнецы развлекались с партнёром? Поддерживал ли он их энергичную и неугомонную сторону личности или постоянно пытался переделать под себя? Ответ лежит на поверхности. Либо разрыв отношений, либо долгая работа над собой и любимым человеком.

Любовный гороскоп для знака зодиака Скорпион на 2023 год

Спасти отношения или расставаться — такое решение придётся принимать человеку знака зодиака Скорпион. Фото © Freepik / Allexxandar