Три знака зодиака, чьи отношения может разрушить 2023 год
Пока одним светит счастливое будущее с любимым человеком, этим знакам зодиака новый 2023-й принесёт трудности и испытания на прочность. Кому особенно тяжело придётся в борьбе за отношения?
Несмотря на то что символ наступающего 2023 года — Чёрный Водяной Кролик (Кот) — отвечает за сферу семьи и отношений, именно он принесёт испытания определённым знакам зодиака. Спасти любовь возможно, но для этого придётся приложить немало усилий. Кто же в зоне риска расставания со второй половинкой в 2023-м?
Любовный прогноз для знака зодиака Телец на 2023 год
Знак зодиака Телец слишком сильно затянул поводок на шее партнёра, в 2023 году придётся меняться местами. Фото © Freepik / Allexxandar
Страсти из спальни перенесутся у людей знака зодиака Телец и в повседневную жизнь, но в плохом смысле. Накал эмоций и скандалов не заставится себя долго ждать: уже с первого месяца нового 2023 года разлад в отношениях станет ощутимым. Почему? Партнёр человека, кто по знаку зодиака Телец, устал подстраиваться под бесконечные требования второй половинки. Именно в этот период избранник (или избранница) наконец решится рассказать о чувствах. Окажется, что представитель земной стихии слишком сильно затянул поводок на его шее. Человеку, с кем начали отношения, следует доверять, а не пытаться контролировать каждый шаг. Если в первые месяцы года Чёрного Водяного Кролика в поведении Тельца не произойдёт изменений, он рискует остаться у разбитого корыта — без любимого человека и отношений.
Что ждёт знак зодиака Близнецы в любви в 2023 году?
В новом 2023-м знак зодиака Близнецы почувствует себя в заточении любви. Фото © Freepik / Allexxandar
В 2023 году человеку, рождённому под знаком зодиака Близнецы, придёт в голову мысль, что он связал жизнь с неподходящим партнёром. Пазл сложится в голове представителя воздушной стихии неожиданно и в самый неподходящий момент. Он просто поймёт, что всё это время страдал и находился в заточении тёплых чувств возлюбленного (или возлюбленной). Даже когда носители знака зодиака Близнецы безумно влюблены, они не пренебрегают общественной жизнью. Никакая романтика не может убить в них авантюризм и общительность. Но много ли времени Близнецы развлекались с партнёром? Поддерживал ли он их энергичную и неугомонную сторону личности или постоянно пытался переделать под себя? Ответ лежит на поверхности. Либо разрыв отношений, либо долгая работа над собой и любимым человеком.
Любовный гороскоп для знака зодиака Скорпион на 2023 год
Спасти отношения или расставаться — такое решение придётся принимать человеку знака зодиака Скорпион. Фото © Freepik / Allexxandar
Год Кролика положит носителю знака зодиака Скорпион под ёлку понимание, что всё это время он заблуждался. Не оказалось такой уж невероятной любви в его отношениях, есть лишь безумно приятный секс. Скорпион вспомнит, как вообще оказался в паре, но также и заметит, что былых чувств к избраннику (или избраннице) уже не испытывает. Ну и новость: здоровый роман не может основываться только на влечении. Вы двое просто несовместимы, и лучше смириться с этим, пока не стало слишком поздно. Но инициативу придётся проявлять именно представителю стихии Воды: в 2023-м ведущая роль будет его. Если Скорпион решит расстаться, отношениям в тот же день придёт конец. А если захочет бороться, сможет убедить партнёра в необходимости изменений на благо счастливой совместной жизни.
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