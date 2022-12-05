Главные антитренды в макияже, которые превратят вас в селянку в новогоднюю ночь

Идеи из нулевых — главный "колхоз" в макияже, ведь они больше неактуальны, но, похоже, не все в курсе. Антитренды в новогоднем мейкапе по полочкам разложила блогерша Сабина Хайрова. Запоминайте, иначе станете объектом для насмешек родственников и знакомых.

Наращённые ресницы 3D, 4D и 5D

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Наращённые ресницы объёмом 5D, 4D и даже 3D выдают плохой вкус девушки. Такие опахала не смотрятся естественно. Если откажетесь от них, сэкономите деньги на средства для ухода, с помощью которых можно привести в порядок собственные реснички. Помните же, что наращённые ресницы выглядят дёшево и указывают на дурной вкус, а ещё и мужчин отталкивают.

Звёздочки и блёстки-стразы на лице

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Глиттер на лице потерял актуальность, поделилась блогерша Сабина Хайрова с "Газетой.Ru". Особенно это касается крупных блёсток на веках. Ещё год назад стразы были трендом, но сейчас такие акценты в макияже неуместны, только если вы не рок- или поп-звезда.

Брови-"леденцы"

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Есть и "скоропортящиеся" тренды, которые дамы быстро подхватывают, а потом едва могут отказаться от них. К таким Хайрова отнесла брови-"леденцы" или бровки, уложенные в виде еловых веток. Этот макияж точно не подойдёт для встречи Нового года, поскольку его актуально наносить лишь тем, кто блистает на сцене.

Брови-ниточки

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