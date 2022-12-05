Женщины с этими именами в 2023 году так и останутся одинокими

Одно из самых распространённых желаний, что женщины загадывают в ночь с 31 декабря на 1 января, — обретение второй половинки. Но даже новогоднее чудо не случается абсолютно с каждой. Имена женщин, кому в новом, 2023 году высшие силы никак не помогут в амурных делах, уже определены. Этим несчастным предстоит снова коротать дни в одиночестве. Как же зовут тех, кому не посчастливится встретить любовь?

Имя Регина

Почувствовав превосходство над другими, Регина своими же руками всё испортит. Фото © Freepik

Удивительно, но именно действия Регины приведут к тому, что носительница имени останется одна. В 2023 году Чёрного водяного кролика у женщин с этим именем не будет никаких проблем с мужским вниманием: от желающих пофлиртовать или даже позвать Регину в любовные отношения не будет отбоя. Тогда почему ей пророчат одиночество? Всё просто: обладательница этого имени заиграется. Почувствовав над кавалерами власть, дама по имени Регина начнёт использовать поклонников в своих целях и манипулировать ими. Но такое поведение девушки не останется незамеченным, мужчины разочаруются и порвут с прекрасной барышней.

Елизавета

Пока Елизавета не разберётся в себе, никаких отношений с мужчинами ей не видать. Фото © Freepik

Как бы обладательница имени Елизавета ни пыталась обзавестись второй половинкой, эзотерики предсказывают такое развитие событий, что явно не придётся Лизе по душе. Женщину ждут только разочарование и одиночество. И хотя на пути периодически могут возникать подходящие кандидаты, покорившие Лизу ещё на первом свидании, ни с одним мужчиной отношений так и не сложится. Но не стоит отчаиваться, ведь не только в паре с кем-то можно быть счастливой. Лучшим вариантом на предстоящий 2023 год для женщины по имени Елизавета станет саморазвитие. А, разобравшись в себе, подтянув какие-то знания и поправив здоровье, в 2024-м уже получится найти долгожданную любовь.

Женское имя Вероника

Иногда не стоит идти против судьбы, и Вероника рискует на себе узнать почему. Фото © Freepik