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5 декабря, 12:55

9 советских новогодних игрушек, которые сейчас стоят десятки тысяч рублей

Среди любителей антиквариата советские ёлочные украшения сейчас пользуются повышенным спросом. Оказалось, на продаже раритетных фигурок, что пылятся на антресолях, иногда можно заработать аж миллион.

<p>Обложка © ТАСС / Борис Клипиницер</p>

Обложка © ТАСС / Борис Клипиницер

Перед Новым годом некоторые расхламляются: проводят ревизию в шкафах и выкидывают то, что давно не используется и, кажется, больше никогда не пригодится. Но не спешите избавляться от старых ёлочных игрушек. Вы можете не подозревать, а некоторые из них стоят довольно больших денег — такие с радостью выкупят коллекционеры. Историк, реставратор ёлочных игрушек Сергей Романов раскрыл, на каких новогодних украшениях можно сколотить состояние.

Самые ценные — довоенные. Некоторые игрушки из ваты и прессованного картона могут стоить до 100 тысяч рублей и даже больше

Сергей Романов

Историк, реставратор ёлочных игрушек

<p>Самые ценные — довоенные. Некоторые игрушки из ваты и прессованного картона могут стоить до 100 тысяч рублей и даже больше</p>
<p>Самые ценные — довоенные. Некоторые игрушки из ваты и прессованного картона могут стоить до 100 тысяч рублей и даже больше</p>

Набор "Чиполлино", выпущенный в 1950-е годы

Набор "Чиполлино" из 23 ёлочных игрушек. Фото © Avito

Набор "Чиполлино" из 23 ёлочных игрушек. Фото © Avito

Стоимость советского набора ёлочных украшений может достигать одного миллиона рублей. В такую сумму оценивается коробка с игрушками из серии "Чиполлино", выпущенная в 50-е годы прошлого века. Фигурки из набора можно продавать и по отдельности, причём стоимость их совсем не бюджетная.

Цены на ёлочную игрушку Собака Держи-Хватай из набора "Чиполлино" стартуют от 100 тысяч рублей

Собака Держи-Хватай из набора новогодних игрушек "Чиполлино". Фото © Livejournal / elfi_doll

Собака Держи-Хватай из набора новогодних игрушек "Чиполлино". Фото © Livejournal / elfi_doll

За новогоднее украшение Начальник тюрьмы из набора "Чиполлино" продавцы тоже просят не менее 100 тысяч рублей

Ёлочная игрушка Начальник тюрьмы из советского набора "Чиполлино". Фото © VK / elochnie_igrushki_sssr

Ёлочная игрушка Начальник тюрьмы из советского набора "Чиполлино". Фото © VK / elochnie_igrushki_sssr

За 100 тысяч рублей можно продать и Генерала Мышь-Долгохвоста и Сыщика Морковь

Генерал Мышь-Долгохвост и Сыщик Морковь. Фото © Avito, © kulturologia.ru

Генерал Мышь-Долгохвост и Сыщик Морковь. Фото © Avito, © kulturologia.ru

Игрушка на ёлку Барон Апельсин из набора "Чиполлино" дешевле в пять-шесть раз, её стоимость — до 20 тысяч рублей

Ёлочное украшение Барон Апельсин из советского набора "Чиполлино". Фото © Avito

Ёлочное украшение Барон Апельсин из советского набора "Чиполлино". Фото © Avito

Стеклянная новогодняя игрушка Балда

Балда, выпущена на заводе "Артель "Культигрушка". Фото © Avito

Балда, выпущена на заводе "Артель "Культигрушка". Фото © Avito

Небольшую стеклянную игрушку на прищепке, которую прозвали Балдой, выпускали в середине ХХ века на заводе "Артель "Культигрушка". Сейчас за такой раритет коллекционеры готовы выложить 100 тысяч рублей, пишет "Вечерняя Москва".

Игрушка на ёлку Баба-яга в ступе 1950-х годов стоит больше 30 тысяч рублей

Советская ёлочная игрушка Баба-яга. Фото © meshok.net

Советская ёлочная игрушка Баба-яга. Фото © meshok.net

Новогоднее украшение Полярник Отто Шмидт с медведем и флагом СССР оценивается в 200 тысяч рублей

Полярник Отто Шмидт на льдине с медведем и флагом СССР. Фото © Livejournal / gala-gala15

Полярник Отто Шмидт на льдине с медведем и флагом СССР. Фото © Livejournal / gala-gala15

Стоимость ёлочной игрушки Настенька из сказки "Аленький цветочек" — 70 тысяч рублей

Ёлочная игрушка Настенька из сказки про аленький цветочек. Фото © meshok.net

Ёлочная игрушка Настенька из сказки про аленький цветочек. Фото © meshok.net

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Марта Белова

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