9 советских новогодних игрушек, которые сейчас стоят десятки тысяч рублей

Перед Новым годом некоторые расхламляются: проводят ревизию в шкафах и выкидывают то, что давно не используется и, кажется, больше никогда не пригодится. Но не спешите избавляться от старых ёлочных игрушек. Вы можете не подозревать, а некоторые из них стоят довольно больших денег — такие с радостью выкупят коллекционеры. Историк, реставратор ёлочных игрушек Сергей Романов раскрыл, на каких новогодних украшениях можно сколотить состояние.

Самые ценные — довоенные. Некоторые игрушки из ваты и прессованного картона могут стоить до 100 тысяч рублей и даже больше Сергей Романов Историк, реставратор ёлочных игрушек

Набор "Чиполлино", выпущенный в 1950-е годы

Набор "Чиполлино" из 23 ёлочных игрушек. Фото © Avito

Стоимость советского набора ёлочных украшений может достигать одного миллиона рублей. В такую сумму оценивается коробка с игрушками из серии "Чиполлино", выпущенная в 50-е годы прошлого века. Фигурки из набора можно продавать и по отдельности, причём стоимость их совсем не бюджетная.

Цены на ёлочную игрушку Собака Держи-Хватай из набора "Чиполлино" стартуют от 100 тысяч рублей

Собака Держи-Хватай из набора новогодних игрушек "Чиполлино". Фото © Livejournal / elfi_doll

За новогоднее украшение Начальник тюрьмы из набора "Чиполлино" продавцы тоже просят не менее 100 тысяч рублей

Ёлочная игрушка Начальник тюрьмы из советского набора "Чиполлино". Фото © VK / elochnie_igrushki_sssr

За 100 тысяч рублей можно продать и Генерала Мышь-Долгохвоста и Сыщика Морковь

Генерал Мышь-Долгохвост и Сыщик Морковь. Фото © Avito, © kulturologia.ru

Игрушка на ёлку Барон Апельсин из набора "Чиполлино" дешевле в пять-шесть раз, её стоимость — до 20 тысяч рублей

Ёлочное украшение Барон Апельсин из советского набора "Чиполлино". Фото © Avito

Стеклянная новогодняя игрушка Балда

Балда, выпущена на заводе "Артель "Культигрушка". Фото © Avito

Небольшую стеклянную игрушку на прищепке, которую прозвали Балдой, выпускали в середине ХХ века на заводе "Артель "Культигрушка". Сейчас за такой раритет коллекционеры готовы выложить 100 тысяч рублей, пишет "Вечерняя Москва".

Игрушка на ёлку Баба-яга в ступе 1950-х годов стоит больше 30 тысяч рублей

Советская ёлочная игрушка Баба-яга. Фото © meshok.net

Новогоднее украшение Полярник Отто Шмидт с медведем и флагом СССР оценивается в 200 тысяч рублей

Полярник Отто Шмидт на льдине с медведем и флагом СССР. Фото © Livejournal / gala-gala15

Стоимость ёлочной игрушки Настенька из сказки "Аленький цветочек" — 70 тысяч рублей