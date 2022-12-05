9 советских новогодних игрушек, которые сейчас стоят десятки тысяч рублей
Среди любителей антиквариата советские ёлочные украшения сейчас пользуются повышенным спросом. Оказалось, на продаже раритетных фигурок, что пылятся на антресолях, иногда можно заработать аж миллион.
Обложка © ТАСС / Борис Клипиницер
Перед Новым годом некоторые расхламляются: проводят ревизию в шкафах и выкидывают то, что давно не используется и, кажется, больше никогда не пригодится. Но не спешите избавляться от старых ёлочных игрушек. Вы можете не подозревать, а некоторые из них стоят довольно больших денег — такие с радостью выкупят коллекционеры. Историк, реставратор ёлочных игрушек Сергей Романов раскрыл, на каких новогодних украшениях можно сколотить состояние.
Самые ценные — довоенные. Некоторые игрушки из ваты и прессованного картона могут стоить до 100 тысяч рублей и даже больше
Набор "Чиполлино", выпущенный в 1950-е годы
Набор "Чиполлино" из 23 ёлочных игрушек. Фото © Avito
Стоимость советского набора ёлочных украшений может достигать одного миллиона рублей. В такую сумму оценивается коробка с игрушками из серии "Чиполлино", выпущенная в 50-е годы прошлого века. Фигурки из набора можно продавать и по отдельности, причём стоимость их совсем не бюджетная.
Цены на ёлочную игрушку Собака Держи-Хватай из набора "Чиполлино" стартуют от 100 тысяч рублей
Собака Держи-Хватай из набора новогодних игрушек "Чиполлино". Фото © Livejournal / elfi_doll
За новогоднее украшение Начальник тюрьмы из набора "Чиполлино" продавцы тоже просят не менее 100 тысяч рублей
Ёлочная игрушка Начальник тюрьмы из советского набора "Чиполлино". Фото © VK / elochnie_igrushki_sssr
За 100 тысяч рублей можно продать и Генерала Мышь-Долгохвоста и Сыщика Морковь
Генерал Мышь-Долгохвост и Сыщик Морковь. Фото © Avito, © kulturologia.ru
Игрушка на ёлку Барон Апельсин из набора "Чиполлино" дешевле в пять-шесть раз, её стоимость — до 20 тысяч рублей
Ёлочное украшение Барон Апельсин из советского набора "Чиполлино". Фото © Avito
Стеклянная новогодняя игрушка Балда
Балда, выпущена на заводе "Артель "Культигрушка". Фото © Avito
Небольшую стеклянную игрушку на прищепке, которую прозвали Балдой, выпускали в середине ХХ века на заводе "Артель "Культигрушка". Сейчас за такой раритет коллекционеры готовы выложить 100 тысяч рублей, пишет "Вечерняя Москва".
Игрушка на ёлку Баба-яга в ступе 1950-х годов стоит больше 30 тысяч рублей
Советская ёлочная игрушка Баба-яга. Фото © meshok.net
Новогоднее украшение Полярник Отто Шмидт с медведем и флагом СССР оценивается в 200 тысяч рублей
Полярник Отто Шмидт на льдине с медведем и флагом СССР. Фото © Livejournal / gala-gala15
Стоимость ёлочной игрушки Настенька из сказки "Аленький цветочек" — 70 тысяч рублей
Ёлочная игрушка Настенька из сказки про аленький цветочек. Фото © meshok.net
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