7 худших подарков, которые точно не стоит дарить на Новый год

Сами по себе вещи из списка худших подарков, который специально для Лайфа подготовил маркетолог Тамерлан Скяев, хороши. Но в качестве презента, тем более новогоднего, не подойдут. Если человек, которому вы их преподнесёте, хорошо воспитан, промолчит. Ну а если нет, вы узнаете о себе много нового, заметил специалист.

Нижнее бельё

Трусы и бюстгальтеры — вещи очень личные. Не всегда самому себе легко их выбрать, что говорить о покупке белья для других. Почему вы решили, что попадёте в точку? Особенно если получатель презента не уточнял, какую конкретно модель или комплект он или она хочет. Можно попробовать сделать такой подарок, но только расспросив человека, что бы ему хотелось, а ещё лучше — попросить ссылку на определённый товар любимой марки.

Сувениры с символикой года

Символы года в качестве новогоднего презента — обезличенный посредственный подарок, у которого нет практического применения. Фото © Freepik

Фигурка с символикой года — посредственный, формальный, обезличенный подарок, собирающий пыль и не имеющий практического применения. Стоят такие сувенирчики чаще всего дёшево, то есть на презент не смахивают. Возможно, такие вещицы можно подарить коллеге, фанатеющей от сбора безделушек. И то — лучше заранее уточнить, что она коллекционирует и что хотела бы получить.

Фотоальбомы и фоторамки

Фотоальбом — абсолютно не новогодний подарок. Да и не презент это вовсе, только если не инкрустирован камнями. Или если не дарите его очень дальним родственникам на торжество, которое случилось 1 января. Нужно помнить, что любой в состоянии купить себе альбом или фоторамку. Некоторые предпочтут вообще не иметь этих вещей, потому что все фотографии хранят в электронном виде.

Кухонные принадлежности и мелкая бытовая техника

Сковорода, миксер или дешёвый блендер вашей маме покажутся насмешкой, а никак не новогодним подарком. Фото © Shutterstock

Если человек не нуждается в мелкой технике или может сам купить всё, что захочет, дарить её не стоит. Кроме того, со стороны может показаться насмешкой сковородка, миксер или дешёвый блендер в качестве подарка любимой жене или маме.

Косметика

Если девушка не сказала, чего конкретно хочет, и не показала это, лучше не экспериментировать. Минимум — не угадаете с цветом, текстурой, свойствами. Максимум — нанесёте вред её коже, если она всё же захочет попробовать не подходящую ей тушь или крем из уважения к дарителю Тамерлан Скяев Маркетолог

Блокноты, ежедневники и календари

Опять же, формальный и обезличенный подарок. Такой и за презент не считают, если, конечно, блокнот не идёт в шикарной кожаной обложке. Но даже если ежедневник внешне оформлен по-королевски, можно не угадать с содержимым: человек любит разметку в клеточку, а вы подарили в полоску или вообще без линий.

Невкусные сладости в эффектной упаковке

Невкусная сладость — худший подарок ещё поискать надо! Фото © Freepik / user18526052