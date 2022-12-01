7 худших подарков, которые точно не стоит дарить на Новый год
Что подарить на Новый год? Этим вопросом в декабре задаются даже ребятишки детсадовского возраста. При выборе презента исходите из интересов получателя. Но есть подарки, которые не понравятся никому.
Сами по себе вещи из списка худших подарков, который специально для Лайфа подготовил маркетолог Тамерлан Скяев, хороши. Но в качестве презента, тем более новогоднего, не подойдут. Если человек, которому вы их преподнесёте, хорошо воспитан, промолчит. Ну а если нет, вы узнаете о себе много нового, заметил специалист.
Нижнее бельё
Трусы и бюстгальтеры — вещи очень личные. Не всегда самому себе легко их выбрать, что говорить о покупке белья для других. Почему вы решили, что попадёте в точку? Особенно если получатель презента не уточнял, какую конкретно модель или комплект он или она хочет. Можно попробовать сделать такой подарок, но только расспросив человека, что бы ему хотелось, а ещё лучше — попросить ссылку на определённый товар любимой марки.
Сувениры с символикой года
Символы года в качестве новогоднего презента — обезличенный посредственный подарок, у которого нет практического применения. Фото © Freepik
Фигурка с символикой года — посредственный, формальный, обезличенный подарок, собирающий пыль и не имеющий практического применения. Стоят такие сувенирчики чаще всего дёшево, то есть на презент не смахивают. Возможно, такие вещицы можно подарить коллеге, фанатеющей от сбора безделушек. И то — лучше заранее уточнить, что она коллекционирует и что хотела бы получить.
Фотоальбомы и фоторамки
Фотоальбом — абсолютно не новогодний подарок. Да и не презент это вовсе, только если не инкрустирован камнями. Или если не дарите его очень дальним родственникам на торжество, которое случилось 1 января. Нужно помнить, что любой в состоянии купить себе альбом или фоторамку. Некоторые предпочтут вообще не иметь этих вещей, потому что все фотографии хранят в электронном виде.
Кухонные принадлежности и мелкая бытовая техника
Сковорода, миксер или дешёвый блендер вашей маме покажутся насмешкой, а никак не новогодним подарком. Фото © Shutterstock
Если человек не нуждается в мелкой технике или может сам купить всё, что захочет, дарить её не стоит. Кроме того, со стороны может показаться насмешкой сковородка, миксер или дешёвый блендер в качестве подарка любимой жене или маме.
Косметика
Если девушка не сказала, чего конкретно хочет, и не показала это, лучше не экспериментировать. Минимум — не угадаете с цветом, текстурой, свойствами. Максимум — нанесёте вред её коже, если она всё же захочет попробовать не подходящую ей тушь или крем из уважения к дарителю
Блокноты, ежедневники и календари
Опять же, формальный и обезличенный подарок. Такой и за презент не считают, если, конечно, блокнот не идёт в шикарной кожаной обложке. Но даже если ежедневник внешне оформлен по-королевски, можно не угадать с содержимым: человек любит разметку в клеточку, а вы подарили в полоску или вообще без линий.
Невкусные сладости в эффектной упаковке
Невкусная сладость — худший подарок ещё поискать надо! Фото © Freepik / user18526052
Представьте разочарование на лице сладкоежки, когда он откроет красивую коробку, попробует манящую конфетку и… она ему не понравится. Если человек не рассказал, что хотел бы из сладкого на Новый год, или вы не уверены, что суперправильные ПП-конфеты без сахара понравятся любителю приторного белого шоколада, не берите на себя ответственность и не покупайте яркие наборы с сомнительным содержимым.
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