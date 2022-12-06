"Ты что, сбрендил, что ли?": Медведев раскрыл автора постов в своём телеграм-канале

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев во время встречи с активистами "Молодой гвардии Единой России" и "Волонтёрской роты боевого братства" заявил, что сам занимается написанием постов в своём телеграм-канале. По его словам, только он может излагать подобные вещи.

"У вас есть сомнения, что это я делаю? Да, там бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: "Ты что, сбрендил, что ли?" Только я могу такое сделать. Помощники у меня, конечно, есть, они работают", — сказал он.