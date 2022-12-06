Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
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6 декабря, 17:01

"Ты что, сбрендил, что ли?": Медведев раскрыл автора постов в своём телеграм-канале

Медведев заявил, что сам пишет посты в своём телеграм-канале

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев во время встречи с активистами "Молодой гвардии Единой России" и "Волонтёрской роты боевого братства" заявил, что сам занимается написанием постов в своём телеграм-канале. По его словам, только он может излагать подобные вещи.

"У вас есть сомнения, что это я делаю? Да, там бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: "Ты что, сбрендил, что ли?" Только я могу такое сделать. Помощники у меня, конечно, есть, они работают", — сказал он.

Медведев поблагодарил волонтёров "Молодой гвардии Единой России" за самоотверженный труд

Медведев поблагодарил волонтёров "Молодой гвардии Единой России" за самоотверженный труд

Также во время встречи Дмитрий Медведев предложил сделать программы переезда специалистов в новые регионы более привлекательными. По его словам, необходимо адаптировать под новые регионы страны программы "Земский доктор", "Земский фельдшер" и "Земский учитель".

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ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Матвей Шандрыголов

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