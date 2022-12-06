Медведев поблагодарил волонтёров "Молодой гвардии Единой России" за самоотверженный труд

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поблагодарил активистов "Молодой гвардии" (МГЕР) за волонтёрскую работу. Об этом он заявил во вторник на встрече с активистами, приуроченной ко Дню добровольца.

"Своим трудом вы помогаете нашей стране и огромному количеству людей, которые нуждаются в помощи. 17 лет — приличный срок для молодёжной организации. Когда образовалась организация, кто бы мог подумать, что её название будет созвучно событиям, которые сейчас разворачиваются, а не только событиям Великой Отечественной войны", — сказал политик, открывая встречу.

Отметим, что уже почти восемь месяцев волонтёры "Молодой гвардии Единой России" и "Волонтёрской роты" помогают жителям Донбасса и освобождённых территорий вернуться к нормальной жизни. Добровольцы доставляют гуманитарную помощь, участвуют в восстановлении социальной инфраструктуры, работают в больницах, оказывают помощь многодетным, ветеранам и пожилым людям. Каждые две недели идёт отправка волонтёрского десанта в Мариуполь и Мелитополь. Чтобы стать волонтёром, необходимо заполнить специальную форму по ссылке.