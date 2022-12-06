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Опубликовано 6 декабря 2022, 19:09

В Думе поддержали идею продлевать абонементы в фитнес-клубах при предъявлении больничного

Депутат Свищёв оценил идею продлевать клиентам фитнес-клубов абонементы из-за больничного

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв поддержал идею о продлении сроков действия абонементов в фитнес-клубах на срок действия больничного. По его словам, данную инициативу нужно внимательно изучить.

"Инициативу нужно рассмотреть, <...> она интересная и, может быть, она найдёт применение в жизни", заявил он в беседе с RT.

Также парламентарий обратил внимание на правильность подобных инициатив и напомнил о мерах, которые предпринимаются государством уже сейчас. По словам депутата, в разработке находится несколько проектов, которые могут мотивировать россиян заниматься спортом, а работодателей — тратить деньги на здоровье своих сотрудников.

Названы 4 причины срочно купить абонемент в фитнес-зал
Названы 4 причины срочно купить абонемент в фитнес-зал

Лайф писал, что депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести обязательные компенсации по больничным в фитнес-клубах. Так, в случае введения меры россияне смогут продлить действие абонемента на время перенесённой болезни.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Матвей Шандрыголов
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