В Думе поддержали идею продлевать абонементы в фитнес-клубах при предъявлении больничного
Депутат Свищёв оценил идею продлевать клиентам фитнес-клубов абонементы из-за больничного
Председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв поддержал идею о продлении сроков действия абонементов в фитнес-клубах на срок действия больничного. По его словам, данную инициативу нужно внимательно изучить.
"Инициативу нужно рассмотреть, <...> она интересная и, может быть, она найдёт применение в жизни", — заявил он в беседе с RT.
Также парламентарий обратил внимание на правильность подобных инициатив и напомнил о мерах, которые предпринимаются государством уже сейчас. По словам депутата, в разработке находится несколько проектов, которые могут мотивировать россиян заниматься спортом, а работодателей — тратить деньги на здоровье своих сотрудников.
Лайф писал, что депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести обязательные компенсации по больничным в фитнес-клубах. Так, в случае введения меры россияне смогут продлить действие абонемента на время перенесённой болезни.
ТАСС / Кирилл Кухмарь