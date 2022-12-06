ЛГБТ-скандал в московской школе связан с поцелуем парней в ходе игры "Правда или действие"
Два девятиклассника из школы № 1945 "Синяя птица" в Москве, которых проверяют на пропаганду ЛГБТ, заявили, что проблем с сексуальной ориентацией у них нет и неприятная ситуация произошла из-за игры в "Правду или действие". Ребят во время выполнения задания засняли на видео, которое и увидела замдиректора, рассказал Лайфу один из героев ролика.
"Поцеловался с парнем, играли в "Правду или действие" в приложении", — объяснил подросток.
По словам ребят, компрометирующий ролик сначала разлетелся по их школе, а потом его увидели ученики других учебных заведений. Выяснилось, что как минимум у одного из героев видео есть девушка, которая сама играла с ребятами в тот вечер и "была не против", поэтому выговор был сделан и ей.
По словам героя видео, школьный совет профилактики планирует поставить их на учёт. Подростки уже были в полиции, где подробно рассказали правоохранителям о произошедшем.
Ранее замдиректора столичной школы пожаловалась в полицию на учеников из-за пропаганды ЛГБТ. В отношении школьников была организована проверка. Они могут подпасть под действие нового закона, согласно которому в стране полностью запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола в социальных сетях, СМИ, кино, литературе, рекламе.
ТАСС / Артём Геодакян