ЛГБТ-скандал в московской школе связан с поцелуем парней в ходе игры "Правда или действие"

Два девятиклассника из школы № 1945 "Синяя птица" в Москве, которых проверяют на пропаганду ЛГБТ, заявили, что проблем с сексуальной ориентацией у них нет и неприятная ситуация произошла из-за игры в "Правду или действие". Ребят во время выполнения задания засняли на видео, которое и увидела замдиректора, рассказал Лайфу один из героев ролика.

"Поцеловался с парнем, играли в "Правду или действие" в приложении", — объяснил подросток.

По словам ребят, компрометирующий ролик сначала разлетелся по их школе, а потом его увидели ученики других учебных заведений. Выяснилось, что как минимум у одного из героев видео есть девушка, которая сама играла с ребятами в тот вечер и "была не против", поэтому выговор был сделан и ей.