Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 декабря, 15:48

Система ПВО сбила ракету над селом Казначеевка Белгородской области

Российская система ПВО сбила украинскую ракету над селом Казначеевка Белгородской области, в результате никто не пострадал, но была повреждена линия электропередачи, из-за этого ряд населённых пунктов остался без света. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Без света остаются четыре населённых пункта: частично сёла Казначеевка и Казинка и хутора Леоновка и Михайловка. Аварийные бригады приступили к переподключению на резервный источник питания. Работы будут завершены до 24:00", написал он в телеграм-канале.

Также сегодня было обстреляно белгородское село Бутырки, пострадавших нет, повреждено четыре дома.

Лайф узнал обстоятельства гибели пожилой пары, подорвавшейся на мине в Белгородской области

Лайф узнал обстоятельства гибели пожилой пары, подорвавшейся на мине в Белгородской области

А 4 декабря Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Тишанка Волоконовского района Белгородской области.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров