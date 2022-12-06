Система ПВО сбила ракету над селом Казначеевка Белгородской области

Российская система ПВО сбила украинскую ракету над селом Казначеевка Белгородской области, в результате никто не пострадал, но была повреждена линия электропередачи, из-за этого ряд населённых пунктов остался без света. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Без света остаются четыре населённых пункта: частично сёла Казначеевка и Казинка и хутора Леоновка и Михайловка. Аварийные бригады приступили к переподключению на резервный источник питания. Работы будут завершены до 24:00", — написал он в телеграм-канале.

Также сегодня было обстреляно белгородское село Бутырки, пострадавших нет, повреждено четыре дома.