Лепсу предложили схлестнуться в октагоне со своим врагом после драки у бара

Боец ММА Артём Тарасов предложил певцу Григорию Лепсу устроить бой с одним из его врагов — Никитой Джигурдой. В беседе с Лайфом спортсмен отметил, что их рекламщики уже готовят народному артисту официальное приглашение на поединок.

"Есть такое выражение: "Хочешь драться — дерись в ринге". Саму ситуацию осуждаю. Скорее всего, это "синяя лавочка", всё плохое у нас происходит по пьяни. Мы уже с руководителями проекта "Наше дело" выложили пост, что ждём Григория Лепса у себя. Я думаю, если он захочет подраться, мы ему скоро отправим приглашение", — сказал боец.

Поэтому, если певец захочет помериться силой, организаторы боёв MMA могут в этом помочь. Однако противником Лепса, естественно, должен быть другой артист, а не профессиональный боец, заметил Тарасов. Именно поэтому выбор пал на Джигурду.

"Если бы они как мужики вышли и подрались около бара один на один, за девушку например, это одно дело. Но когда охранники вступаются и Григорий так ещё воодушевился, — это не очень красиво. У нас Лепс может схлестнуться с Джигурдой, тем более они недолюбливают друг друга, могли бы и подраться", — предложил спортсмен.