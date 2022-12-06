Стала известна истинная причина смерти 37-летнего москвича с гриппом

В Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что причиной смерти 37-летнего мужчины с ОРВИ стало отравление этиловым спиртом, а не грипп, как заявляют его родственники.

"По факту сообщений в СМИ о том, что в Москве от гриппа скончался мужчина, пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы выступает с официальным опровержением... Смерть мужчины не связана с каким-либо респираторным заболеванием. Она наступила в результате отравления этиловым спиртом на фоне злоупотребления алкоголем в течение длительного времени", — сказано в распространённом заявлении Депздрава.

Там подтвердили, что у пациента действительно была выявлена ОРВИ в лёгкой форме. Врачи поликлиники осмотрели больного и назначили ему лечение в соответствии с заболеванием. Мужчине открыли больничный лист и записали на повторный приём в поликлинике.