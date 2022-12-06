Психиатр рассказал, как бороться с зимней депрессией с помощью солярия

Походы в солярий, спортивный зал и фитнес-клуб способны облегчить состояние человека при депрессии. Таким мнением с РИАМО поделился врач-психиатр АО "Медицина" Владимир Скавыш. По его словам, продолжительность светового дня способна напрямую управлять настроением человека, так как глаза и глазное дно влияют на выработку медиаторов ЦНС. Например, за полярным кругом и в подобных регионах живёт куда больше депрессивных людей. При этом иногда с таким состоянием можно справиться самостоятельно.

"Спросите себя, есть ли у вас возможность ходить в солярий, в бассейн, на фитнес? Если есть, то идите! Это тоже способствует активации выработки медиаторов и других биологически активных веществ в центральной нервной системе (ЦНС). Движение — это жизнь, движение белковых молекул", — объяснил он.

Ещё один способ лечения депрессии — фототерапия, распространённая в Скандинавских странах. Она предполагает наличие комнаты со светящимся как солнце потолком, в которой находится пациент. Такие процедуры способны влиять на уровень серотонина в головном мозге.

Также избавиться от депрессии можно с помощью поездки на горнолыжный курорт или в горы. По словам специалиста, для позитивных изменений достаточно недели в такой обстановке. Последним методом является трудотерапия — решение каких-либо задач, для чего подойдут даже бытовые проблемы.