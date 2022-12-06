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6 декабря, 15:06

Психиатр рассказал, как бороться с зимней депрессией с помощью солярия

Психиатр Скавыш посоветовал бороться с депрессией походами в солярий и спортзал

Походы в солярий, спортивный зал и фитнес-клуб способны облегчить состояние человека при депрессии. Таким мнением с РИАМО поделился врач-психиатр АО "Медицина" Владимир Скавыш. По его словам, продолжительность светового дня способна напрямую управлять настроением человека, так как глаза и глазное дно влияют на выработку медиаторов ЦНС. Например, за полярным кругом и в подобных регионах живёт куда больше депрессивных людей. При этом иногда с таким состоянием можно справиться самостоятельно.

"Спросите себя, есть ли у вас возможность ходить в солярий, в бассейн, на фитнес? Если есть, то идите! Это тоже способствует активации выработки медиаторов и других биологически активных веществ в центральной нервной системе (ЦНС). Движение — это жизнь, движение белковых молекул", объяснил он.

Ещё один способ лечения депрессии — фототерапия, распространённая в Скандинавских странах. Она предполагает наличие комнаты со светящимся как солнце потолком, в которой находится пациент. Такие процедуры способны влиять на уровень серотонина в головном мозге.

Также избавиться от депрессии можно с помощью поездки на горнолыжный курорт или в горы. По словам специалиста, для позитивных изменений достаточно недели в такой обстановке. Последним методом является трудотерапия — решение каких-либо задач, для чего подойдут даже бытовые проблемы.

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Ранее Лайф рассказывал ещё об одном способе борьбы с депрессией. По словам психолога Дениса Запорожченко, помочь способна арт-терапия. Она может заключаться в рисовании, лепке из глины, исполнении музыки и даже выступлениях на сцене.

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Матвей Шандрыголов
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