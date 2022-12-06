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6 декабря, 14:54

YouTube заблокировал недавно запущенный канал RT Balkan

Видеохостинг YouTube заблокировал канал RT Balkan. Об этом сообщает телеканал RT. Как пояснила главред проекта Елена Милинчич, опубликованные ролики не нарушали правила платформы, а сам канал был запущен совсем недавно.

"Их (YouTube. — Прим. Лайфа) действия говорят в первую очередь о несвободе СМИ на Западе. <...> Они решают не только для себя, а даже для публики страны, которая с радостью приняла новость о нашем открытии", — сказала Милинчич.

Журналистка рассказала, что одним из последних опубликованных видео на канале было интервью с российским послом в Сербии Александром Боцаном-Харченко.

Высокомерное поведение YouTube способствует развитию его аналогов, заявил IT-эксперт

Высокомерное поведение YouTube способствует развитию его аналогов, заявил IT-эксперт

В середине октября Лайф сообщал, что спустя восемь лет YouTube заблокировал аккаунты Совета Федерации, на которых было более 20 тысяч видеороликов. Восстановить их теперь невозможно.

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Unsplash

Максим Плетнёв

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