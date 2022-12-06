СМИ сообщают о серии взрывов в городе Косовска-Митровица

В Косовска-Митровице на севере Косова прогремело пять взрывов. В городе, подконтрольном властям непризнанной республики, звучат сирены воздушной опасности. Кадры с места публикует телеграм-канал "Сербский вестник". По его данным, неспокойно и в общине Зубин-Поток.

В Косовска-Митровице звучат сирены. Видео © Telegram / Сербский вестник

"В общине Зубин-Поток включилась сирена воздушной опасности после попытки "косовского спецназа" въехать на территорию муниципалитета", — говорится в сообщении.