СМИ сообщают о серии взрывов в городе Косовска-Митровица
В Косовска-Митровице на севере Косова прогремело пять взрывов. В городе, подконтрольном властям непризнанной республики, звучат сирены воздушной опасности. Кадры с места публикует телеграм-канал "Сербский вестник". По его данным, неспокойно и в общине Зубин-Поток.
В Косовска-Митровице звучат сирены. Видео © Telegram / Сербский вестник
"В общине Зубин-Поток включилась сирена воздушной опасности после попытки "косовского спецназа" въехать на территорию муниципалитета", — говорится в сообщении.
Как рассказывал Лайф ранее, ситуация на севере Косова обострилась 31 июля. Слышались сирены и звуки выстрелов, а люди начали строить баррикады. На границе с Сербией фиксировались вооружённые столкновения. Причиной такой ситуации стали намерения власти Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. Позднее стороны провели встречу в Брюсселе, которая закончилась ничем.
Telegram / Сербский Вестник