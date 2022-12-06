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6 декабря, 14:37

Как лечить тяжёлый насморк, чтобы он не перерос в менингит и абсцесс мозга: советы лора

Отоларинголог Жиляева дала совет, как правильно лечить тяжёлый насморк

Врач-отоларинголог "СМ-Клиники" Жиляева Рая в беседе с Лайфом рассказала, как правильно лечить тяжёлый насморк, чтобы не навредить организму.

"Ринит — воспалительное заболевание слизистой носа, которое начинается с затруднения носового дыхания, заложенности носа, чихания, затем появляется отделяемое из носа, которое спустя несколько дней может стать слизисто-гнойным или гнойным", — пояснила медик.

По словам лора, основным в лечении тяжёлого ринита является облегчение носового дыхания применением сосудосуживающих препаратов, а также элиминационная терапия возбудителей заболевания применением растворов морской воды, которые очищают полость носа.

В случае если ринит продолжается более пяти или семи дней и сопровождается симптомами интоксикации, повышением температуры, гнойными выделениями, головной болью, это уже говорит о бактериальной инфекции. Соответствующие изменения также видны и в общем анализе крови, С-реактивном белке, изменениях на рентгенограмме околоносовых пазух и посева из носа на микрофлору.

"Поэтому тяжёлый ринит требует обращения к оториноларингологу, чтобы предотвратить дальнейшие осложнения (внутричерепные гнойные заболевания: менингит, абсцесс мозга)", — указала собеседница Лайфа.

Вместе с тем стоит помнить, что при подтверждении бактериальной инфекции назначаются антибактериальные препараты системного действия, добавила отоларинголог.

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Кстати, ранее Лайф писал, чем может грозить недолеченный насморк. Как рассказала врач-оториноларинголог Валерия Голубова, он может привести к серьёзным последствиям, в числе которых отит и даже снижение слуха. Поэтому такое состояние необходимо лечить вместе с врачом.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко

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