Политолог объяснил внимание Путина к "новой армии" из 21 млн "бойцов"

В России сформировалось масштабное движение добровольцев численностью более 21 миллиона участников благодаря поддержке государства и личному участию президента РФ Владимира Путина, заявил политолог, член Общественной палаты (ОП), первый заместитель ИСИП РУДН Никита Данюк. Так он отреагировал на решение главы государства лично вручить волонтёрам премию #МыВместе.

"Порядка 15% населения нашей страны, то есть настоящая армия людей, по доброй воле помогают другим людям. Среди этих добровольцев самые разные социальные группы: школьники, студенты, родители, люди старшего поколения. И что самое отрадное — государство на самом высоком уровне поддерживает отдельные проекты внутри этого движения и само движение", — заметил Данюк.

Политолог объяснил, что президент высоко ценит эту работу, ведь она помогает решать проблемы на разных уровнях. Ещё в период пандемии Путин неоднократно общался с участниками акции "Мы вместе", поддерживая их инициативы. В связи с этим в России установлен День добровольца, а эта важная премия вручается ежегодно 5 декабря.

Данюк отметил, что активную поддержку волонтёрам оказывает и Фонд президентских грантов, а в 2022 году был принят целый ряд законов, которые помогают им работать на справедливых условиях с компенсацией затрат. Согласно соцопросам, напомнил он, добровольчество решает многие общественные проблемы, а "волонтёры — это огромная армия, которая узнаваема, нужна, востребована, которой оказывается поддержка".

"Мы видим, что президент с помощью волонтёрского движения консолидирует общество вокруг поддержки участников СВО, их семей. Потому что те люди, которые участвуют в проведении спецоперации, защищают нашу безопасность, они защищают наши жизни. Это сотни, тысячи солдат и офицеров, мобилизованные кадровые военнослужащие и их семьи", — заметил политолог.

Президент продолжает подчёркивать важность поддержки наших бойцов и их семей как со стороны государства, так и со стороны обычных граждан. Поэтому необходимую помощь получают и добровольцы. В основе этого лежат ценности солидарности и взаимопомощи, основополагающие для россиян, говорит Данюк.