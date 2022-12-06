Истребитель турецкой пилотажной группы потерпел крушение после столкновения с птицей
В Турции потерпел крушение истребитель F-5 местной пилотажной эскадрильи
Истребители F-5 турецкой пилотажной группы Turkish Stars. Обложка © Wikipedia
Истребитель F-5 пилотажной группы "Турецкие звёзды" потерпел крушение в центральной части страны. Как сообщает Минобороны Турции, пилот успел катапультироваться.
Катастрофа произошла в провинции Конья. Самолёт рухнул на военной территории в районе Татлыджак уезда Каратай вскоре после взлёта, примерно в 12:40 по московскому времени. Предварительной причиной авиационного инцидента назвали попадание в двигатель птицы.
"Пилот катапультировался и не пострадал. С целью проведения медицинского контроля он доставлен в госпиталь, состояние здоровья пилота хорошее", — добавили в оборонном ведомстве страны.
Ранее Лайф сообщал, что в Армении потерпел крушение двухмоторный самолёт B55. Катастрофа произошла вблизи деревни Джрабер Котайкской области Армении. После падения самолёт развалился на части и сгорел. Два человека, находившиеся на борту, погибли. Позже стало известно, что это были граждане РФ.