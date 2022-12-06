Экс-капитан "Зенита" Кришито может стать новым тренером "Дженоа"
Бывший капитан "Зенита" Кришито ждёт звонка из "Дженоа" с предложением о контракте
Бывший капитан "Зенита" Доменико Кришито искренне верит, что получит предложение от итальянского "Дженоа". 35-летний футболист, который сейчас проводит индивидуальные тренировки, надеется на контракт до конца сезона-2022/23, пишет "Спорт-Экспресс".
По данным издания, клуб находится в зоне плей-офф, однако руководство считает, что тренеру Блессину, которому подобрали состав для прямого выхода в серию А с первого или второго места, можно найти замену — там недовольны его работой. Поэтому не исключено, что его место достанется Кришито, причём задачи перед ним будут стоять нешуточные — выход в серию А по итогам сезона-2022/23.
Между тем в Катаре проходит чемпионат мира по футболу. По итогам последнего матча сборная Бразилии победила команду Южной Кореи и обеспечила себе выход в четвертьфинал мирового первенства. Встреча прошла на арене стадиона 974 в Дохе и закончилась со счётом 4:1. В составе бразильской сборной забитыми мячами отметились Винисиус (7-я минута), Неймар (13-я, с пенальти), Ришарлисон (29-я), Лукас Пакета (36-я). Гол в пользу Южной Кореи забил Пэк Сын Хо (76-я минута).
ТАСС / Антон Ваганов