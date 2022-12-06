Игрок сборной Хорватии Никола Влашич расстроился, что России не было на чемпионате мира по футболу, который в этом году проходит в Катаре.

"Очень расстроился. Да, это не в моей власти, но я очень люблю Москву", — приводит его слова спортивное издание "Чемпионат".

Футболист рассказал, что жил в Москве целых три года, и назвал это прекрасным временем. Вместе с тем Влашич выразил надежду, что в будущем всё же сможет туда приехать, когда получит визу. Спортсмен объяснил, что сейчас у него нет документов.