Влашич поделился эмоциями после отстранения России с ЧМ-2022
Игрок сборной Хорватии Влашич заявил, что сильно расстроился из-за отстранения России с ЧМ
Никола Влашич. Обложка © ТАСС / EPA / Abir Sultan
Игрок сборной Хорватии Никола Влашич расстроился, что России не было на чемпионате мира по футболу, который в этом году проходит в Катаре.
"Очень расстроился. Да, это не в моей власти, но я очень люблю Москву", — приводит его слова спортивное издание "Чемпионат".
Футболист рассказал, что жил в Москве целых три года, и назвал это прекрасным временем. Вместе с тем Влашич выразил надежду, что в будущем всё же сможет туда приехать, когда получит визу. Спортсмен объяснил, что сейчас у него нет документов.
Лайф напоминает, что УЕФА не допустил сборную России до жеребьёвки отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Соответственно, национальная команда пропустит и сам турнир. Ранее ФИФА и УЕФА вынесли решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда заранее прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а также не участвует в Лиге наций.