Дизайнер раскрыл, как выбрать термобельё, чтобы оставаться в тепле и на стиле

Дизайнер Наз Маер в беседе с Лайфом рассказал, как выбрать термобельё, чтобы не только оставаться в тепле, но и выглядеть стильно.

"Сегодняшнее термобельё — это далеко не то толстое цельное бельё, которое носили мы в детстве и тем более — наши родители. Сейчас термобельё легче и теплее, чем когда-либо прежде. Большинство современных моделей термобелья можно приобрести как в паре, так и отдельно", — поделился эксперт.

Дизайнер Наз Маер. Фото предоставлено Лайфу

Как правило, термобельё изготавливается из высококачественных синтетических материалов или из мериносовой шерсти. Шерсть лучше сохраняет тепло, не пахнет синтетикой и не вызывает аллергии, поэтому вы можете носить одну и ту же пару изо дня в день, однако такие модели дороже синтетических аналогов. При этом каждый тип одинаково лёгок и не добавит лишнего визуального объёма телу.

"Термобельё предназначено для того, чтобы под него надевали нижнее бельё и вы могли двигаться уверенно. Это необязательно, и, конечно, делайте так, как вам удобнее, но термобельё должно не заменять нижнее бельё, а дополнять его", — указал дизайнер.

Кстати, самый простой способ носить термобельё — это многослойность. Нужно всего лишь надеть его под хлопковый свитер или под любую фланелевую рубашку большего размера. Если и тогда будет чувствоваться озноб, то можно надеть под термобельё базовую майку, чтобы защитить основную часть тела от холода.

В сегодняшних моделях есть и узоры, и принты, и яркие цвета — всё для того, чтобы создать образ, сочетающийся со всем вашим ансамблем, указал эксперт. Можно добавить яркий акцент повседневному образу, если термобельё, например, будет выглядывать из-под свитера с V-образным вырезом или рубашки. Можно даже разнообразить облик и носить узорчатое термобельё, похожее на легинсы. Например, надеть их под любимое платье-футляр или милую вельветовую юбку-карандаш. Главное, чтобы термобельё сочеталось с нарядом.

Кстати, есть и те, кто совсем не жалует термобельё и говорит, что оно создаёт объём под брюками. Однако, по словам дизайнера, сейчас современные технологии позволяют сделать вещь настолько тонкой и удобной, что захочется носить её весь сезон.

"Начните с лёгкой пары и натяните её выше линии талии ваших брюк. Затем наденьте носки, чтобы устранить любой зазор между ногами и термобельём. И наденьте любые брюки, например удобные джинсы. В результате вы получаете дополнительное тепло, не беспокоясь о том, что громоздкая и стягивающая одежда будет мешать", — посоветовал собеседник Лайфа.