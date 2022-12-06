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6 декабря, 09:15

Дизайнер раскрыл, как выбрать термобельё, чтобы оставаться в тепле и на стиле

Дизайнер Наз Маер развеял миф о неудобстве и безвкусице термобелья

Дизайнер Наз Маер в беседе с Лайфом рассказал, как выбрать термобельё, чтобы не только оставаться в тепле, но и выглядеть стильно.

"Сегодняшнее термобельё — это далеко не то толстое цельное бельё, которое носили мы в детстве и тем более — наши родители. Сейчас термобельё легче и теплее, чем когда-либо прежде. Большинство современных моделей термобелья можно приобрести как в паре, так и отдельно", — поделился эксперт.

Дизайнер Наз Маер. Фото предоставлено Лайфу

Дизайнер Наз Маер. Фото предоставлено Лайфу

Как правило, термобельё изготавливается из высококачественных синтетических материалов или из мериносовой шерсти. Шерсть лучше сохраняет тепло, не пахнет синтетикой и не вызывает аллергии, поэтому вы можете носить одну и ту же пару изо дня в день, однако такие модели дороже синтетических аналогов. При этом каждый тип одинаково лёгок и не добавит лишнего визуального объёма телу.

"Термобельё предназначено для того, чтобы под него надевали нижнее бельё и вы могли двигаться уверенно. Это необязательно, и, конечно, делайте так, как вам удобнее, но термобельё должно не заменять нижнее бельё, а дополнять его", — указал дизайнер.

Кстати, самый простой способ носить термобельё — это многослойность. Нужно всего лишь надеть его под хлопковый свитер или под любую фланелевую рубашку большего размера. Если и тогда будет чувствоваться озноб, то можно надеть под термобельё базовую майку, чтобы защитить основную часть тела от холода.

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В сегодняшних моделях есть и узоры, и принты, и яркие цвета — всё для того, чтобы создать образ, сочетающийся со всем вашим ансамблем, указал эксперт. Можно добавить яркий акцент повседневному образу, если термобельё, например, будет выглядывать из-под свитера с V-образным вырезом или рубашки. Можно даже разнообразить облик и носить узорчатое термобельё, похожее на легинсы. Например, надеть их под любимое платье-футляр или милую вельветовую юбку-карандаш. Главное, чтобы термобельё сочеталось с нарядом.

Кстати, есть и те, кто совсем не жалует термобельё и говорит, что оно создаёт объём под брюками. Однако, по словам дизайнера, сейчас современные технологии позволяют сделать вещь настолько тонкой и удобной, что захочется носить её весь сезон.

"Начните с лёгкой пары и натяните её выше линии талии ваших брюк. Затем наденьте носки, чтобы устранить любой зазор между ногами и термобельём. И наденьте любые брюки, например удобные джинсы. В результате вы получаете дополнительное тепло, не беспокоясь о том, что громоздкая и стягивающая одежда будет мешать", — посоветовал собеседник Лайфа.

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Кстати, ранее Лайф писал, почему капроновые колготки не спасают от мороза. Многие модницы продолжают смело носить их в холод, считая, что так можно утеплить ноги. Как рассказала врач общей практики, дерматолог и главный врач клиники Preventamed Елена Кудашкина, в этом случае ношение колготок из капрона бесполезно, так как данный материал не способен удерживать тепло.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко

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