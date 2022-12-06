"Вау, какой мужчина!": Французы пришли в восторг от поездки Путина по Крымскому мосту

Видео поездки президента России Владимира Путина по Крымскому мосту привело в восторг читателей французской газеты Le Figaro. По их мнению, мужество российского лидера заслуживает уважения.

"Зеленский, должно было быть, смотрел за триумфом российского лидера по телевизору. Наверное, Зеленский вместе со своими западными "друзьями" позеленел от зависти", — предположил один из пользователей.

"Вау, какой мужчина! Как храбро! Двигается спокойно и без остановок. Это характеризует его спокойствие", — написал читатель.