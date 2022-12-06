"Вау, какой мужчина!": Французы пришли в восторг от поездки Путина по Крымскому мосту
Читатели Le Figaro пришли в восторг от видео поездки Путина по Крымском мосту
Видео поездки президента России Владимира Путина по Крымскому мосту привело в восторг читателей французской газеты Le Figaro. По их мнению, мужество российского лидера заслуживает уважения.
"Зеленский, должно было быть, смотрел за триумфом российского лидера по телевизору. Наверное, Зеленский вместе со своими западными "друзьями" позеленел от зависти", — предположил один из пользователей.
"Вау, какой мужчина! Как храбро! Двигается спокойно и без остановок. Это характеризует его спокойствие", — написал читатель.
"За такие короткие сроки Россия умудрилась всё восстановить. Мост работает, а Путин рулит — это главное", — резюмировал комментатор.
Лайф сообщал, что президент страны Владимир Путин посетил Крымский мост, поговорил со строителями и проехал по нему на машине. На пассажирском кресле находился вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который доложил президенту о ходе ремонтных работ на мосту после взрыва в октябре. Глава государства выразил надежду, что повреждённые железнодорожные пути на Крымском мосту будут восстановлены к середине лета будущего года.
Напомним, ранее стало известно, что по отремонтированной после взрыва правой части автомобильной дороги Крымского моста открыто движение. 8 октября на объекте, который соединяет Крым с материковой частью России, произошёл теракт, в ходе которого на дорожном полотне подорвался начинённый взрывчаткой грузовик. Из-за происшествия были повреждены пролёты конструкции.
ТАСС / Пресс-служба Президента РФ