В Кремле заявили о консолидации общества в России перед лицом внешнего давления
Ушаков заявил о консолидации элит и общества России перед лицом внешнего давления
В России наблюдается консолидация общества и элит перед лицом беспрецедентного внешнего давления. Как подчеркнул помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, этот факт может стать основой для позиционирования страны на мировой арене как оплота традиционных ценностей.
В ходе "Примаковских чтений", которые проходят сегодня в Москве, Ушаков рассказал о нынешних задачах внешней политики страны. По его словам, их целью является максимальное достижение национального развития страны и процветания экономики. Кроме этого, они также связаны "с идейным позиционированием России как оплота нормальных традиционных ценностей, этических, семейных, патриотических".
"Для проведения такого курса у России есть хорошая основа — это консолидация всего российского общества и российских элит перед лицом нынешнего беспрецедентного внешнего давления", — подчеркнул помощник главы государства.
Ранее Кремль счёл невозможными переговоры Путина и Байдена при ультиматуме об "уходе с Украины". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил слова американского президента Джо Байдена о том, что переговоры с Россией возможны "только после ухода Путина с Украины". В ответ на вопрос журналиста о том, готов ли к этому Кремль, пресс-секретарь президента РФ ответил: "Безусловно, специальная военная операция продолжается".
ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV