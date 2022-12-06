В Кремле заявили о консолидации общества в России перед лицом внешнего давления

В России наблюдается консолидация общества и элит перед лицом беспрецедентного внешнего давления. Как подчеркнул помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, этот факт может стать основой для позиционирования страны на мировой арене как оплота традиционных ценностей.

В ходе "Примаковских чтений", которые проходят сегодня в Москве, Ушаков рассказал о нынешних задачах внешней политики страны. По его словам, их целью является максимальное достижение национального развития страны и процветания экономики. Кроме этого, они также связаны "с идейным позиционированием России как оплота нормальных традиционных ценностей, этических, семейных, патриотических".

"Для проведения такого курса у России есть хорошая основа — это консолидация всего российского общества и российских элит перед лицом нынешнего беспрецедентного внешнего давления", — подчеркнул помощник главы государства.