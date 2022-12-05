Кириенко указал на особую черту русского характера
Кириенко: Черта русского характера — приходить на помощь тому, кому труднее
Одна из черт национального русского характера — это, когда трудно, приходить на помощь тем, кому труднее. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
"Это часть нашего культурного кода — приходить на помощь, как бы ни было трудно. Приходить на помощь тому, кому труднее, — это черта национального русского характера", — сказал он журналистам.
Кириенко отметил, что сейчас немало компаний, как небольших, так и крупных, которые берут шефство над войсковыми частями или добровольческими корпусами. Он поблагодарил неравнодушных людей и СМИ за продвижение волонтёрства.
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране уже более 21 миллиона волонтёров. Как отметил глава государства, это более 15% всего населения России.
kremlin.ru