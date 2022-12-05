Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
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5 декабря, 19:47

Кириенко указал на особую черту русского характера

Кириенко: Черта русского характера — приходить на помощь тому, кому труднее

Одна из черт национального русского характера — это, когда трудно, приходить на помощь тем, кому труднее. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

"Это часть нашего культурного кода — приходить на помощь, как бы ни было трудно. Приходить на помощь тому, кому труднее, — это черта национального русского характера", — сказал он журналистам.

Кириенко отметил, что сейчас немало компаний, как небольших, так и крупных, которые берут шефство над войсковыми частями или добровольческими корпусами. Он поблагодарил неравнодушных людей и СМИ за продвижение волонтёрства.

Путин назвал абсолютно востребованной помощь волонтёров семьям участников СВО

Путин назвал абсолютно востребованной помощь волонтёров семьям участников СВО

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране уже более 21 миллиона волонтёров. Как отметил глава государства, это более 15% всего населения России.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев

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