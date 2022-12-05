"Замерзающий дождь": Жителей Центральной России предупредили о резком изменении погоды

Из-за потепления погода в Центральной России, и в Москве в частности, в ближайшие дни испортится. Об этом рассказал ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков.

По его словам, повышение температуры в центральной части страны будет плавным, при этом погода останется морозной. Так, если в ночь на 5 декабря было -10 градусов, то днём — -5...-7, что ниже нормы на четыре-шесть градусов. Завтра и в среду расхождение с нормой уменьшится до двух-четырёх градусов, однако усилится ветер, и теплее не станет.

"Во второй половине недели потепление ускорится и резко поменяется характер погоды, она станет облачной, пойдут осадки, прогнозируется комплекс неблагоприятных явлений погоды: снег при усилении ветра, метель, переохлаждённые жидкие осадки, тот самый замерзающий дождь, который формирует гололёд", — рассказал метеоролог в беседе с радио "Комсомольская правда".

8 декабря температура повысится до -2...-7, а 9 декабря — до нуля. В выходные будет оттепель: ночью около нуля и днём до двух-трёх градусов выше нуля.