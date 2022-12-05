В Петербурге стартовала акция "Самый добрый Новый год" от "Единой России" 18532 18532 ТАСС / Александр Демьянчук

В Санкт-Петербурге стартовала общегородская акция "Единой России" "Самый добрый Новый год". О её запуске рассказал глава регионального отделения партии и депутат Государственной думы Сергей Боярский. Стоит отметить, что день начала акции выбран неслучайно — 5 декабря в РФ отмечается День добровольца.

"Приглашаем каждого неравнодушного петербуржца принять участие в конкурсе и рассказать о своём добром поступке. <...> Подарили детской больнице игрушки, украсили ёлку в соцучреждении да и просто поздравили одинокого соседа? Не стесняйтесь рассказать об этом!" — подчеркнул Боярский.

По его словам добрым делом также может стать волонтёрство в доме для пожилых, забота о брошенных животных, помощь женщинам в декрете или объявление бесплатного дня для пенсионеров в кофейне или парикмахерской. Поделиться хорошими поступками горожанам предлагают в соцсетях, за это они могут получить подарки. Так, у каждого, кто опубликует рассказ, появится шанс попасть на рождественскую ёлку 7 января в центре Петербурга, где будет розыгрыш призов.

По словам Боярского, местные единороссы также станут активными участниками акции. Так, депутаты регионального парламента намерены нарядить ёлку в соцприюте и организовать праздник в одном из дворов Кировского района города. Заявки принимаются до 23 декабря включительно. Узнать подробности о конкурсе можно на официальном сайте петербургского отделения "Единой России", где размещена анкета участника. Имена тех, кто пришлёт самые трогательные истории, станут известны с 27 по 30 декабря.

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Авторы Никита Осипов