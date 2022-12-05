Умер советский журналист-международник Борис Калягин

На 85-м году жизни скончался советский журналист Борис Калягин. Об этом сообщил заместитель директора, профессор факультета креативных индустрий и Института медиа и дизайна Высшей школы экономики Олег Дмитриев. Он добавил, что не стало профессионала, на работах которого учились многие поколения. Борис Александрович был ведущим передач "Сегодня в мире" и "Международная панорама".

"Прощание состоится 7 декабря, в среду, в 12:00. Прощальный зал ЦКБ № 1, Центральная клиническая больница. <…> После продолжительной болезни, на 85-м году жизни", — сообщил Дмитриев РИА "Новости".

Дмитриев рассказал, что Борис Александрович — это тот человек, который делал значимую работу для всего Советского Союза, для людей из разных республик CCCР. Его пример журналистской работы стал заразительным для многих поколений — кто-то благодаря ему сделал выбор в пользу профессии, другие стали больше разбираться в международных отношениях. Профессор назвал Калягина истинным представителем старой школы.

Борис Калягин — советский журналист-международник, с 2004 года он был преподавателем в Высшей школе экономики. В 1974–1976 годах работал заместителем главного редактора программы "Время", в 1981–1988 годах — заведующим бюро телевидения и радио в США, а в 1993–1996 был заместителем директора телеканала "Останкино". В историю вошло его интервью с премьер-министром (в 1979–1990 годах) Великобритании Маргарет Тэтчер, тогда американцы назвали беседу "открывшей гласность".