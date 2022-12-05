Баба Валя из-под Курска ежемесячно отправляет помощь бойцам СВО

83-летняя жительница деревни Любимовки Курской области Валентина Захарова очень переживает за российских военных в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. По данным телеграм-канала SHOT, женщина ежемесячно через почтальона отправляет в помощь бойцам две тысячи рублей из пенсии. Несмотря на то что солдаты обеспечены всем необходимым, Захарова отказывается оставлять эти деньги себе. Она подчеркнула, что для неё этот вопрос принципиальный и помогать будет до окончательной победы России.

83-летняя жительница Курской области рассказала, как помогает российским военным в зоне СВО. Видео © Telegram / SHOT

"Мне ничего не жалко для нашей армии. Ничего абсолютно. Это наши ребята! Неужели народ России бросит армию свою?! А как я ещё помогу? Молитвами, я православный человек. Я молюсь каждый день [за здоровье российских солдат и за их скорейшую победу]", — в слезах сказала бабушка, отметив, что "душой всё время там, с ребятами".

Пенсионерка добавила, что Великая Отечественная война по ней "прокатилась катком": отец погиб, а мать ушла в колхоз и работала бесплатно. Семья жила очень бедно и в плохих условиях — вместе со вшами, клопами, тараканами и блохами. Из-за этого, как заметила женщина, она часто заболевала. Бабушка очень не хочет, чтобы то же самое вернулось сейчас.