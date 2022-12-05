Баба Валя из-под Курска ежемесячно отправляет помощь бойцам СВО
83-летняя жительница Курской области отправляет часть пенсии в помощь бойцам в зоне СВО
83-летняя жительница деревни Любимовки Курской области Валентина Захарова очень переживает за российских военных в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. По данным телеграм-канала SHOT, женщина ежемесячно через почтальона отправляет в помощь бойцам две тысячи рублей из пенсии. Несмотря на то что солдаты обеспечены всем необходимым, Захарова отказывается оставлять эти деньги себе. Она подчеркнула, что для неё этот вопрос принципиальный и помогать будет до окончательной победы России.
83-летняя жительница Курской области рассказала, как помогает российским военным в зоне СВО. Видео © Telegram / SHOT
"Мне ничего не жалко для нашей армии. Ничего абсолютно. Это наши ребята! Неужели народ России бросит армию свою?! А как я ещё помогу? Молитвами, я православный человек. Я молюсь каждый день [за здоровье российских солдат и за их скорейшую победу]", — в слезах сказала бабушка, отметив, что "душой всё время там, с ребятами".
Пенсионерка добавила, что Великая Отечественная война по ней "прокатилась катком": отец погиб, а мать ушла в колхоз и работала бесплатно. Семья жила очень бедно и в плохих условиях — вместе со вшами, клопами, тараканами и блохами. Из-за этого, как заметила женщина, она часто заболевала. Бабушка очень не хочет, чтобы то же самое вернулось сейчас.
Ранее Лайф писал, что бабушка из Татарстана, пережившая нацистский концлагерь, шьёт для российских военных тёплые вещи. Вера Георгиевна Бакаева, будучи ребёнком, два года провела в нацистском концлагере, где у неё на глазах убили родителей.
Telegram / SHOT