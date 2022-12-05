Министерство обороны России показало кадры залпового пуска крылатых ракет "Калибр" в рамках массированного удара высокоточным оружием по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, прошедшего сегодня, 5 декабря.

Минобороны показало пуск ракет "Калибр" в рамках удара по военным объектам Украины. Видео © Пресс-служба Минобороны России

На опубликованных кадрах виден пуск как минимум трёх ракет с корабля в светлое время суток.