Минобороны показало пуск ракет "Калибр" в рамках удара по военным объектам Украины
Министерство обороны России показало кадры залпового пуска крылатых ракет "Калибр" в рамках массированного удара высокоточным оружием по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, прошедшего сегодня, 5 декабря.
Минобороны показало пуск ракет "Калибр" в рамках удара по военным объектам Украины. Видео © Пресс-служба Минобороны России
На опубликованных кадрах виден пуск как минимум трёх ракет с корабля в светлое время суток.
Ранее стало известно, что российские войска нанесли массированный удар по Украине, уничтожив 17 военных целей. Кроме того, ВС РФ удалось нарушить переброску резервов ВСУ и иностранного вооружения по железной дороге, добавили в Минобороны.
Пресс-служба Минобороны России