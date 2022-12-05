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5 декабря, 17:44

Минобороны показало пуск ракет "Калибр" в рамках удара по военным объектам Украины

Министерство обороны России показало кадры залпового пуска крылатых ракет "Калибр" в рамках массированного удара высокоточным оружием по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, прошедшего сегодня, 5 декабря.

Минобороны показало пуск ракет "Калибр" в рамках удара по военным объектам Украины. Видео © Пресс-служба Минобороны России

На опубликованных картах виден пуск как минимум трёх ракет с корабля в светлое время суток.

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Ранее стало известно, что российские войска нанесли массированный удар по Украине, уничтожив 17 военных целей. Кроме того, ВС РФ удалось нарушить переброску резервов ВСУ и иностранного вооружения по железной дороге, добавили в Минобороны.

Обложка ©

Пресс-служба Минобороны России

Наталья Исакова

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