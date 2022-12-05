Литва подготовила опросник по Украине для россиян и белорусов, желающих получить визу
Граждан России и Белоруссии, планирующих получить литовскую визу либо вид на жительство (ВНЖ), обяжут заполнять опросники по спецоперации на Украине. От ответа претендента будет зависеть, пустят ли его в республику, сообщает Департамент миграции при МВД Литвы.
"Обязанность заполнения вопросника касается всех граждан РФ и Белоруссии в возрасте старше 18 лет, обращающихся с просьбой о выдаче литовской национальной визы либо о выдаче, замене, оформлении ВНЖ в Литве", — говорится в сообщении ведомства.
Помимо своего отношения к событиям на Украине заявителям также нужно будет ответить на вопросы об образовании, предыдущем месте работе, службе в армии, деловых связях и контактах с государственными институтами стран, которые не являются членами Евросоюза и НАТО.
При этом ранее стало известно, что россиянам стало проще посетить Китай. Как отметили в Генеральном консульстве КНР в Хабаровске, теперь разрешение на въезд в страну можно получить всего за неделю.
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