Вратарь Хорватии в матче с Японией героически вывел сборную в четвертьфинал ЧМ-2022

Сборная Хорватии в серии пенальти со счётом 3:1 обыграла команду Японии на чемпионате мира по футболу и прошла таким образом в четвертьфинал. Матч 1/8 финала состоялся на стадионе "Эль-Джануб" в Вакре.

Основное время матча завершилось вничью со счётом 1:1. В составе сборной Хорватии голом отметился Иван Перишич (56-я минута), у японцев отличился Дайзен Маэда (43-я). При этом добавленные 30 минут не выявили победителя. А вот в серии пенальти удача оказалась на стороне хорватов. Главным героем матча стал их вратарь Доминик Левакович, который отразил три одиннадцатиметровых. В четвертьфинале Хорватия встретится с победителем пары Бразилия – Южная Корея. Игра состоится сегодня, 5 декабря, в 22:00 по московскому времени.