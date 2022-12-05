Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 декабря 2022, 21:01

Вратарь Хорватии в матче с Японией героически вывел сборную в четвертьфинал ЧМ-2022

Сборная Хорватии победила команду Японии на ЧМ и вышла в четвертьфинал

Сборная Хорватии в серии пенальти со счётом 3:1 обыграла команду Японии на чемпионате мира по футболу и прошла таким образом в четвертьфинал. Матч 1/8 финала состоялся на стадионе "Эль-Джануб" в Вакре.

Основное время матча завершилось вничью со счётом 1:1. В составе сборной Хорватии голом отметился Иван Перишич (56-я минута), у японцев отличился Дайзен Маэда (43-я). При этом добавленные 30 минут не выявили победителя. А вот в серии пенальти удача оказалась на стороне хорватов. Главным героем матча стал их вратарь Доминик Левакович, который отразил три одиннадцатиметровых. В четвертьфинале Хорватия встретится с победителем пары Бразилия – Южная Корея. Игра состоится сегодня, 5 декабря, в 22:00 по московскому времени.

Пеле из больницы подбодрил сборную Бразилии перед матчем против Южной Кореи
Пеле из больницы подбодрил сборную Бразилии перед матчем против Южной Кореи

Ранее Лайф сообщал, что Англия разгромила Сенегал на ЧМ и вышла в четвертьфинал. Встреча завершилась со счётом 3:0, мячи в ворота противника забили Джордан Хендерсон (38-я минута), Гарри Кейн (45+3) и Букайо Сака (57-я).

BannerImage

ТАСС / AP / Eugene Hoshiko

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ЧМ по футболу в Катаре
  • Хорватия
  • Япония
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar